Trump kauft sich einen roten Tesla als Zeichen der Unterstützung für Musk

Während Elon Musks Elektroautounternehmen einen seiner schlimmsten Umsatzeinbrüche erlebt, bekommt er Unterstützung aus dem Weißen Haus. Wie US-Präsident Donald Trump erklärte, wolle er seinen Berater der Arbeitsgruppe für staatliche Ausgabenkürzungen (DOGE) durch den Kauf eines brandneuen Tesla unterstützen. Das berichtet die englischsprachige Ausgabe der Epoch Times.

Trump: Schädigender Boykott

In einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social am frühen Dienstagmorgen kritisierte Trump die anhaltenden Turbulenzen um Tesla. Er beschuldigte „radikale linke Verrückte“ des „illegalen und schädigenden Boykotts“. Dabei kündigte er den Kauf eines Autos an. Er wolle damit ein Zeichen des Vertrauens und der Unterstützung setzen. „Warum sollte er dafür bestraft werden, dass er seine enormen Fähigkeiten einsetzt, um dabei zu helfen, Amerika wieder großzumachen?“ schrieb Trump unter anderem auf der Plattform.

Trump erschien am Dienstag mit Musk neben einer Reihe von Tesla-Fahrzeugen vor dem Weißen Haus. Er setzte sich hinein und entschied sich schließlich für den Kauf eines roten Models S. Auf eine Probefahrt verzichtete der Präsident jedoch. Musk habe ihn nicht um einen Kauf gebeten, betonte Trump vor Reportern. „Ich sagte: Weißt du, Elon, mir gefällt nicht, was mit dir passiert, und Tesla ist ein großartiges Unternehmen. Mir gefällt nicht, was hier passiert. Es geht um unseren Standpunkt, um amerikanische Autos, die in Amerika hergestellt werden“, so der Präsident weiter.

Musk kündigte wiederum an, dass Tesla seine Produktion in den Vereinigten Staaten innerhalb der nächsten zwei Jahre verdoppeln werde.

Seit er im vergangenen Jahr mit der Beratung des Präsidenten begonnen hatte und während seiner Zeit an der Spitze von DOGE, kam es zu massiven Protesten gegen ihn und sein Unternehmen. Tesla-Boykotte und Vandalismus weiteten sich aus. In mehreren Bundesstaaten gab es deswegen Verhaftungen.

Trump will gewalttätige Demonstranten als inländische Terroristen bezeichnen

In der vergangenen Woche setzten Demonstranten sieben Ladestationen vor einem Einkaufszentrum in Boston in Brand. Eine Frau aus Colorado droht einer Klage, weil sie angeblich Wörter wie „Nazi“ auf Fahrzeuge und Fenster eines Tesla-Ladens gesprüht haben soll.

In einem Gespräch mit Reportern im Weißen Haus am Dienstag deutete Trump an, dass er jeden Demonstranten, der gegenüber Tesla-Händlern gewalttätig wird, als „inländischen Terroristen“ bezeichnen wolle.

„Diese Leute werden ein großes Problem bekommen, wenn wir sie erwischen. Wir haben eine Menge Kameras aufgestellt, wir wissen bereits, wer einige von ihnen sind. Wir werden sie fangen.“ Es seien „dieselben Typen, die sich an unseren Schulen und Universitäten zu schaffen machen“, fügte er hinzu.

Aktie nach Tiefstand wieder auf Erholungskurs

Unterdessen verloren die Aktien von Tesla in diesem Jahr zunächst um 45 Prozent und stürzten zu Wochenbeginn um weitere 15 Punkte ab. Mit 222,15 Dollar erreichte die Aktie den tiefsten Stand seit Oktober 2024. Trumps Kaufankündigung stoppte den Fall. Am Dienstag (11. März) stieg sie wieder um 4,7 Prozent.

Die Kritik an seiner Arbeit bei DOGE und seinem Unternehmen wies Musk in einem Interview mit dem TV-Sender „Fox Business“ zurück. „Man sollte immer die positiven Seiten des Lebens sehen“, sagte er gegenüber Reporter Larry Kudlow. „Ich denke, wir tun hier das Richtige.“

Jüngste Erhebungen über die Beliebtheit von Musk und DOGE fielen gemischt aus. In einer Umfrage der Quinnipiac-University (Connecticut) vom 19. Februar sagten 55 Prozent, dass Musk zu viel Macht habe bei Entscheidungen, die die Nation betreffen. Eine weitere Umfrage des Emerson College in Boston (Massachusetts) vom selben Tag ergab, dass 40,5 Prozent der Befragten Musk und seine DOGE-Bemühungen befürworten, während 45,1 Prozent sie ablehnen.

