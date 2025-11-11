Zerstörerische Ideologie: Trump ruft „Woche des Antikommunismus“ aus

US-Präsident Donald Trump hat in den USA eine „Woche des Antikommunismus“ ausgerufen.

In einer vom Weißen Haus veröffentlichten Erklärung bezeichnete er den Kommunismus als „eine der zerstörerischsten Ideologien der Geschichte“. Deshalb habe er die erste November-Woche zur „Woche des Antikommunismus“ erklärt.

Fokus auf Freiheit und Eigentum

Trump sagte, dass bestimmte politische Strömungen alte Ideen des Kommunismus in neuer Form aufgriffen und diese mit Begriffen wie „soziale Gerechtigkeit“ oder „demokratischer Sozialismus“ verbanden.

Er betonte, dass Freiheit und persönliches Eigentum Grundpfeiler der amerikanischen Gesellschaft seien und bewahrt werden müssten.