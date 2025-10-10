Trump sagt Treffen mit Xi ab - massive Gegenmaßnahmen zu Exportbeschränkungen angekündigt

Er warf China vor, neue Exportkontrollen für Seltene Erden und andere wichtige Materialien einzuführen, und fügte hinzu, er werde „diesem Schritt finanziell entgegenwirken“.

US-Präsident Donald Trump hat am Freitag die Absage seines geplanten Treffens mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping bekannt gegeben. Beide Staatschefs hätten sich während Trumps Besuch in Südkorea im Rahmen des Gipfeltreffens der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) Ende des Monats treffen sollen.

„Ich sollte Präsident Xi in zwei Wochen beim APEC-Gipfel in Südkorea treffen, aber jetzt scheint es keinen Grund mehr dafür zu geben“, schrieb Trump auf Truth Social.

Feindseliges Verhalten

Er warf Peking vor, einen feindseligen und beispiellosen Schritt zu unternehmen, indem es Briefe an Länder weltweit schickte, in denen neue Exportkontrollen für Seltene Erden und andere wichtige Materialien angekündigt wurden. Er kündigte Gegenmaßnahmen an, darunter erhebliche Zollerhöhungen und weitere Maßnahmen.

„In China geschehen einige sehr seltsame Dinge! Sie werden sehr feindselig und senden Briefe an Länder auf der ganzen Welt, in denen sie bekunden, dass sie Exportkontrollen für jedes einzelne Produktionselement einführen wollen, das mit Seltenen Erden zu tun hat, und für praktisch alles andere, was ihnen einfällt, selbst wenn es nicht in China hergestellt wird“, schrieb Trump.

Trump sagte, Pekings Vorgehen werde die globalen Märkte blockieren und für fast jedes Land, darunter auch China, ernsthafte Herausforderungen mit sich bringen.

Kampf um Monopolstellung

Er fügte hinzu, dass mehrere Länder ihre Verärgerung über Pekings „Handelsfeindlichkeit“ zum Ausdruck gebracht hätten. Angesichts der positiven Handelsgespräche der letzten sechs Monate sei dieser Schritt auch für die USA überraschend gewesen.

„Ich hatte immer das Gefühl, dass sie auf der Lauer lagen, und jetzt habe ich wie üblich Recht behalten!“, sagte Trump.

Trump sagte, China halte die Welt gefangen, indem es eine Monopolstellung bei wichtigen Materialien wie Magneten und anderen Elementen aufbaue, und bezeichnete Pekings Vorgehen als „finster und feindselig“.

Die USA hätten sogar noch stärkere Monopolstellungen als China, hätten es aber bisher vermieden, diese auszunutzen, sagte er.

Zölle „am Ende eine gute Sache für die USA“

Trump sagte, es bestehe keine Notwendigkeit, sich mit Xi zu treffen, da die chinesischen Briefe „unangemessen“ seien.

Der Zeitpunkt der chinesischen Briefe sei besonders unpassend gewesen, fügte Trump hinzu, da sie an dem Tag erfolgten, an dem im Nahen Osten endlich Frieden erreicht worden sei.

„Als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werde ich gezwungen sein, ihrem Vorgehen finanziell entgegenzuwirken“, sagte er.

„Für jedes Element, das sie monopolisieren konnten, haben wir zwei“, sagte er und fügte hinzu, er würde eine „massive Erhöhung der Zölle auf chinesische Produkte“ und andere Gegenmaßnahmen in Betracht ziehen.

„Ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommen würde, aber vielleicht ist es, wie bei allen Dingen, jetzt so weit“, sagte Trump. „Obwohl es möglicherweise schmerzhaft sein kann, wird es am Ende eine sehr gute Sache für die USA sein.“