Trumps jüngster Ehrenagent: „Ich mache weiter, bis Gott mich ruft“

US-Präsident Donald Trump überraschte gestern im US-Kongress mit der Auszeichnung eines 13-jährigen Jungen, der an einem seltenen und unheilbaren Hirntumor sowie an Rückenmarkkrebs erkrankt ist. Er erklärte „DJ“ Daniels zum jüngsten Ehrenagenten des Secret Service.

„Er hat immer davon geträumt, Polizist zu werden“, sagte Trump. Doch 2018 sei bei dem Jungen ein Gehirntumor diagnostiziert worden.

„Die Ärzte gaben ihm höchstens noch fünf Monate zu leben“, erzählte Trump. Und weiter: „Das ist jetzt mehr als sechs Jahre her. Seitdem versuchen DJ und sein Vater, seinen Traum wahr werden zu lassen.“ Dann wandte er sich an den Jungen: „Und heute Abend, DJ, werden wir dir die größte Ehre von allen erweisen.“

Trump erklärte, dass sein neuer Geheimdienstdirektor Sean Curran den 13-jährigen „DJ“ Daniels zum Ehrenagenten ernennen werde.

Secret Service Director Sean Curran gives DJ Daniel, a Texas boy who has been battling cancer most of his life, a hug after Trump surprised him by making him a Secret Service agent.

The look on his face… pic.twitter.com/rPMp5uRjsI

— Collin Rugg (@CollinRugg) March 5, 2025