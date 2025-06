Überraschung in New York: Linker Demokrat gewinnt Vorwahl gegen früheren Gouverneur Cuomo

In Kürze:

Zohran Mamdani gewann die erste Runde der Vorwahlen der Demokraten für das Bürgermeisteramt.

Linkes Wahlprogramm: Mamdani ist progressiv ausgerichtet.

Republikaner haben keine Chance auf das Amt.

Präferenzwahlsystem: New York City verwendet für die Vorwahlen ein „Ranked Choice Voting“-System.

Zohran Mamdani gewann die erste Runde der demokratischen Vorwahlen für das Bürgermeisteramt der Stadt New York. Erstaunlicherweise verlor der ehemalige Gouverneur Andrew Cuomo – was für viel Aufsehen sorgte. Gewählt wird Anfang November 2025.

Der dem linken Lager der demokratischen Partei zugehörige Mamdani, ein 33-jähriger indisch-ugandischer Einwanderer, der seit 2018 die US-Staatsbürgerschaft hat, erhielt 43,5 Prozent der Erststimmen. Er ist seit 2021 Abgeordneter des Bundesstaates New York.

Mamdani bezieht sich auf Nelson Mandela

„Um es mit den Worten von Nelson Mandela zu sagen: Es scheint immer unmöglich, bis es geschafft ist. Meine Freunde, es ist geschafft. Und ihr seid diejenigen, die es getan haben. Ich fühle mich geehrt, euer demokratischer Kandidat für das Amt des Bürgermeisters von New York City zu sein“, schrieb Mamdani in den sozialen Medien und beanspruchte den Sieg für sich.

Mamdani stammt aus einer prominenten Familie: Sein Vater Mahmood Mamdani ist ein bekannter postkolonialer Wissenschaftler. Seine Mutter Mira Nair ist eine Oscar-nominierte Filmemacherin.

Er behauptete sich gegen zehn weitere Kandidaten. Mamdani hatte im Wahlkampf auf eine auf junge Wähler zugeschnittene Kampagne in den sozialen Medien gesetzt.

Linkes Programm: Mietpreisbremse, kostenloses Busfahren und Kinderbetreuung

Mamdani trat mit einem linksgerichteten Programm an. Während seiner Kampagne versprach er eine Mietpreisbremse, die Abschaffung der Busfahrkosten, von der Stadt betriebene Lebensmittelläden mit niedrigen Preisen und kostenlose Kinderbetreuung. Er machte die Lebenshaltungskosten in New York City zu seinem Hauptthema.

Mamdani gilt als Unterstützer der Palästinenser und hat das israelische Vorgehen im Gazastreifen als „Völkermord“ bezeichnet. Bei einem Wahlsieg wäre er der erste muslimische Bürgermeister New Yorks.

Er wurde von den progressiven Spitzenpolitikern der Nation unterstützt, darunter der Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez und dem Senator Bernie Sanders. Sie gratulierten Mamdani nach der Wahl. „Du hast das politische, wirtschaftliche und mediale Establishment herausgefordert – und sie geschlagen“, schrieb Sanders auf X.

Spitzenreiter Cuomo hoffte auf Comeback

Andrew Cuomo, der von 2011 bis zu seinem Rücktritt im Jahr 2021 Gouverneur war, galt lange als Spitzenreiter in den Umfragen. Er trat 2021 aufgrund eines Amtsenthebungsverfahrens nach Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens – die er bestritten hatte – zurück.

Er erreichte bei der Wahl 36,4 Prozent. Das macht es unwahrscheinlich, dass er in den kommenden Wahlgängen die nötigen 50 Prozent erreichen könnte. Daher gab er seine Kandidatur auf. Cuomo ist der Spross einer politischen Dynastie – sein Vater Mario Cuomo war von 1983 bis 1994 der 52. Gouverneur von New York – und bekleidete zuvor eine Reihe hoher Bundes- und Staatsämter.

„Heute war nicht unser Abend“, sagte der 67-Jährige, der auf ein politisches Comeback gehofft hatte, am Wahlabend vor seinen Anhängern. Er habe Mamdani zum Sieg gratuliert.

Derzeitiger Bürgermeister tritt als Unabhängiger an

Der derzeitige Bürgermeister der demokratischen Hochburg New York, Eric Adams, tritt bei der Bürgermeisterwahl am 4. November als unabhängiger Kandidat an. Er kommt aus dem Lager der Demokraten und hatte sich zuletzt Trump angenähert. Ein Korruptionsverfahren gegen Adams wurde auf Weisung des US-Justizministeriums Anfang April eingestellt. Kritiker vermuten, Adams habe Trump im Gegenzug Hilfe bei Abschiebungen zugesagt.

Getrennt davon gewann Curtis Sliwa die Nominierung der Republikaner für das Bürgermeisteramt, nachdem er schon im Jahr 2021 kandidiert hatte. Die stark demokratische und progressive Ausrichtung von New York führt jedoch dazu, dass Republikaner in der Wahl in der Regel chancenlos sind.

Was sagen die Wähler?

Epoch Times sprach mit einigen der fast 1 Million Wähler in der Bronx, in Manhattan, Queens und Brooklyn.

„Ich habe für Zohran Mamdani gestimmt. Ich finde, seine gesamte Kandidatur wurde sehr, sehr gut beworben, bei Einwanderern und Menschen im Allgemeinen“, sagte Nikita Jain, eine junge Ingenieurin aus Brooklyn nach ihrem Wahlgang.

„Er scheint sehr, sehr weit links zu stehen, aber ich glaube, das ist es, was viele Leute irgendwie wollen“, sagte sie. Cuomo zu wählen kam für sie nicht infrage: „Ich glaube nicht, dass es die beste Idee ist, jemanden im Amt zu haben, der ethisch relativ fragwürdig ist.“

Nikita Jain, eine Ingenieurin aus Brooklyn, nachdem sie bei den Vorwahlen zur New Yorker Bürgermeisterwahl am 24. Juni 2025 ihren Stimmzettel abgegeben hat. Foto: Arjun Singh/Epoch Times

Zack Friend, ein junger jüdischer Mann, sagte, er habe nur für Cuomo gestimmt, um Mamdanis Sieg zu verhindern, weil dieser Israel kritisiere. „Ich halte ihn [Cuomo] keineswegs für einen herausragenden Menschen“, sagte er. „Wir stehen davor, das kleinere Übel zu wählen.“

Andere Wähler legten mehr Wert auf politische Themen in der Stadt und forderten Veränderungen. Unzufrieden sind die New Yorker in der jüngsten Zeit besonders mit Kriminalität, Obdachlosigkeit und der Abwasserentsorgung.

„Im Moment geht es um die Sicherheit in New York“, sagte Michael Lotour, ein Wähler aus der Bronx. Er setzte Mamdani an die erste und Cuomo an die zweite Stelle und sagte, er würde Adams wegen seiner „Allianz mit Trump“ nicht wählen. „Ich bin einfach unzufrieden mit seiner Leistung in dieser Amtszeit.“

Das New Yorker Präferenzwahlsystem

New York verwendet für die Vorwahlen ein Präferenzwahlsystem („Ranked Choice Voting“). Dabei ordnen die Wähler die Kandidaten nach ihren Präferenzen. Der Sieger wird in einem Ausschlussverfahren über mehrere Runden ermittelt.

Der am niedrigsten eingestufte Kandidat scheidet jeweils aus. Die Stimmen der Wähler werden nach ihrer nächsten Präferenz neu gezählt, bis ein Kandidat 50 Prozent erreicht. Obwohl das System den Wählern mehr Wahlmöglichkeiten bieten soll, ist es für einige verwirrend.

Ein Plakat des New York City Board of Elections vor einem Wahllokal erklärt das „Ranked Choice Voting“-Verfahren. Foto: Arjun Singh/Epoch Times

„Ich wusste gar nicht, dass ich gleichzeitig für mehrere Leute stimmen kann“, sagte Veronica Osifo, eine ältere Frau in der Bronx, nachdem sie gewählt hatte.

Andere nutzten die Gelegenheit, die Kandidaten in eine Rangfolge zu bringen, indem sie Mamdani und Cuomo auf dem Stimmzettel weiter hinten platzierten – mit der Begründung, dass ihre Spitzenkandidaten ohnehin ausscheiden und ihre Stimmen über mehrere Wahlgänge hinweg noch wirksam sind.

„Ich kann die Spitzenkandidaten auch weiter unten platzieren, es spielt keine Rolle“, sagte Davy, ein Mathelehrer in Manhattan. Er stufte den New Yorker Senator Zellnor Myrie und New York Citys Rechnungsprüfer Brad Lander als seine beiden Top-Präferenzen ein und Mamdani an dritter Stelle.

Wahlkampfunterlagen für verschiedene Kandidaten am 24. Juni 2025 an öffentlichen Plätzen in New York. Foto: Arjun Singh/Epoch Times

New York City versuchte, die Öffentlichkeit mit Wahlbriefen und Schildern in den Wahllokalen über das Wahlsystem aufzuklären. Neben der Bürgermeisterwahl fanden gleichzeitig auch Vorwahlen für mehrere andere stadtweite Ämter statt.