US-Vizepräsident Vance ehrt Charlie Kirk mit einer Sonderausgabe von dessen Show

Am Montag ehrte Vizepräsident JD Vance das Leben von Charlie Kirk, dem konservativen Kommentator, der am 10. September ermordet wurde. Er tat dies, indem er eine spezielle Sendung von „The Charlie Kirk Show“ moderierte.

Die zweistündige Sendung fand in Vances Zeremoniellbüro im Eisenhower Executive Office Building in Washington statt. Während der Sendung erklärte Vance, dass er die Rolle für „jemanden, den man nicht ersetzen kann (…) den großartigen Charlie Kirk“ übernehme. Er betonte, dass Kirk, 31 Jahre alt, ein „freudiger Kämpfer für unser Land“ gewesen sei. Vance würdigte Kirks Engagement und die Leidenschaft, mit der er sich für konservative Werte eingesetzt habe.

„Jede einzelne Person in diesem Gebäude schuldet Charlie etwas“, sagte Vance in Bezug auf das Weiße Haus und die Trump-Regierung. „Er liebte Amerika und widmete sich unermüdlich dem Ziel, unser Land besser zu machen.“

Im Anschluss lud Vance mehrere führenden Konservativen sowie hochrangige Mitglieder der Trump-Regierung ein, um über den Einfluss Kirks auf ihr Leben zu sprechen. Die Redner erzählten persönliche Anekdoten und würdigten Kirks Engagement und seine inspirierende Wirkung auf junge Menschen.

Zu den Rednern gehörten der Moderator Tucker Carlson, Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., die Stabschefin des Weißen Hauses Susie Wiles und die Pressesprecherin Karoline Leavitt. Jeder von ihnen betonte, wie wichtig Kirks Arbeit für die konservative Bewegung und für die politische Bildung der Jugend gewesen sei.

Kritische Rolle bei Trumps Wahl

Vance erklärte, dass Kirk eine „kritische Rolle“ bei Donald Trumps Wahl zum US-Präsidenten sowie bei seiner eigenen Wahl zum Vizepräsidenten in Trumps zweiter Amtszeit gespielt habe. Kirk und seine Organisation Turning Point USA (TPUSA) hätten im Trump-Wahlkampf als Feldhelfer gearbeitet, um Wähler zu identifizieren und gezielt anzusprechen.

„Viel von unserem Erfolg in den letzten sieben Monaten ist seinen Bemühungen zu verdanken. Seine Mitarbeiter, seine Unterstützung, seine Freundschaft (…) Charlie war der intelligenteste politische Operative, den ich je getroffen habe“, sagte Vance. „Er hat das Unterstützungsnetzwerk geschaffen, das eine Wahl gewann und die aktuelle Regierung stellte. Ich schulde Charlie so viel.“

Die Führung einer konservativen Bewegung

Kirk gründete TPUSA im Jahr 2012, um konservative Werte unter Jugendlichen an Schulen und Universitäten zu fördern. Heute umfasst die Organisation 3.500 Gruppen in den USA und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von fast 87 Millionen Dollar – eine Leistung, die weithin Kirks Ruf als engagierter Debattierer unterstreicht.

„Jeder kannte ihn als furchtlosen Debattierer, als jemanden, der die konservative Botschaft in feindliche Umfelder brachte und jüngere Generationen inspirierte, mutig zu sein“, sagte Vance. „Wenn sie Angst hatten, ihre Meinung zu äußern, Angst vor einem Professor oder davor, von ihren Mitschülern niedergeschrien zu werden, war Charlie da und zeigte ihnen, dass sie mutig und kühn sein konnten.“

Videos von Kirk, in denen er progressive und linksgerichtete Studenten debattierte, wurden millionenfach auf YouTube und Rumble angesehen. „The Charlie Kirk Show“, angeboten auf der Streaming-Plattform Real America’s Voice, war eines seiner wichtigsten Kommunikationsmittel.

„Er hat den Menschen nicht nur beigebracht, wie sie sprechen oder was sie sagen sollen (…). Er hat ein ganzes soziales Netzwerk für eine ganze Generation geschaffen“, sagte Vance in Bezug auf die zahlreichen Freundschaften, Beziehungen und Ehen, die Kirk und TPUSA ermöglichten. Kirk selbst lernte seine Frau Erika über seine Organisation kennen.

Vance kritisiert Propaganda gegen Kirk

Am Ende der Sendung nahm Vance einen Moment, um Kirks Kritiker und jene auf Social Media anzusprechen, die seinen Tod verspotteten oder gar feierten. Während die überwiegende Mehrheit der demokratischen Politiker und progressiven Kommentatoren den Mord an Kirk verurteilte, richtete sich die Aufmerksamkeit auf einzelne Social-Media-Nutzer, die Kirks Tod feierten und seinen mutmaßlichen Attentäter, Tyler Robinson, 22, aus Utah, lobten. Robinson wurde kürzlich von der Polizei festgenommen.

Vance erklärte, dass ein Autor „über einen toten Mann gelogen“ habe, und dennoch habe ein angesehenes Magazin den Artikel veröffentlicht. Er bezog sich dabei auf einen Beitrag in „The Nation“ über Kirk und seine Ansichten, der nach dessen Tod erschienen war. Vance sagte: „Man muss sich das Ausmaß der Propaganda bewusst machen. Charlie wurde am helllichten Tag erschossen, und trotzdem haben gut finanzierte linke Institutionen seine Worte verdreht, um seinen Mord zu rechtfertigen. Das ist seelenlos und böse.“

Viele Konservative fordern harte Konsequenzen für diejenigen, die Kirks Tod feiern. Einige Personen wurden aufgrund ihrer Online-Äußerungen von Arbeitgebern entlassen oder anderweitig sanktioniert.

Der stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses Stephen Miller erklärte in der Sendung: „Bei Gott, wir werden alle verfügbaren Ressourcen des Justizministeriums, von Homeland Security und der gesamten Regierung einsetzen, um diese Netzwerke zu identifizieren, zu stören, zu zerschlagen und zu zerstören.“

Vance sagte: „Ich bin verzweifelt, dass unser Land sich geschlossen gegen die Taten und Ideologien wendet, die meinen Freund getötet haben. Ich wünsche mir das so sehr, aber ich sage die schwierige Wahrheit: Wir können dies nur erreichen, wenn die Menschen anerkennen, dass politische Gewalt inakzeptabel ist, und wenn wir die Institutionen abbauen, die Gewalt und Terrorismus in unserem eigenen Land fördern. Unsere Regierung wird in den kommenden Monaten intensiv daran arbeiten.“