Ausland Proteste von 2020

Urteile im Massenprozess gegen Hongkonger Demokratiebewegung

Im Jahr 2020 wurde in Hongkong gegen die KP Chinas und ihren Einfluss und für mehr Demokratie in der ehemaligen Kronkolonie protestiert. Von 47 Festgenommenen werden die übrigen 16 in den nächsten Tagen fallen ihr Urteil erhalten, 31 bekannten sich schon schuldig.