US-Gericht: Abschiebungen per Kriegsgesetz ist illegal

Ein US-Bundesberufungsgericht hat am Dienstag, 2. September, entschieden, dass Präsident Donald Trump das Kriegsgesetz unrechtmäßig herangezogen hatte. Mit dem Gesetz wollte er illegale Einwanderer aus Venezuela abschieben, die im Verdacht stehen, Mitglied einer kriminellen Bande zu sein.

Mit einer Mehrheit von zwei zu eins Stimmen untersagte das Gericht, Abschiebungen unter dem Kriegsgesetz in Texas, Louisiana und Mississippi durchzuführen.