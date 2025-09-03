Trumps Migrationspolitik
US-Gericht: Abschiebungen per Kriegsgesetz ist illegal
Ein US-Berufungsgericht hat der Trump-Administration untersagt, Abschiebungen nach dem Kriegsgesetz in bestimmten Staaten durchzuführen.
Artikel teilen
Lesedauer: 1 Min.
Lesedauer: 1 Min.
Ein US-Bundesberufungsgericht hat am Dienstag, 2. September, entschieden, dass Präsident Donald Trump das Kriegsgesetz unrechtmäßig herangezogen hatte. Mit dem Gesetz wollte er illegale Einwanderer aus Venezuela abschieben, die im Verdacht stehen, Mitglied einer kriminellen Bande zu sein.
Mit einer Mehrheit von zwei zu eins Stimmen untersagte das Gericht, Abschiebungen unter dem Kriegsgesetz in Texas, Louisiana und Mississippi durchzuführen.
Trump hatte am 15. März eine Verordnung unterzeichnet, in der er den „Alien Enemies Act” anwandte. Der US-Präsident erklärte, dass viele Mitglieder der „Tren de Aragua”-Bande seien unrechtmäßig in die USA eingedrungen und würden dort „irreguläre Kriegsführung betreiben sowie feindliche Handlungen gegen das Land unternehmen“.
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.