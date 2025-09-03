Logo Epoch Times

vor 3 Minuten

Wehrbeauftragter will Pflichtdienst für Frauen und Männer - auch in Blaulichtorganisationen

vor 23 Minuten

Indonesien: Mindestens 10 Tote und 900 Verletzte bei Protesten

vor 41 Minuten

Jeder 3. Erwerbstätige geht in den nächsten 15 Jahren ins Rente

vor einer Stunde

Behörden warnen vor nicht bestelltem Saatgut im Briefkasten - „Gefahr für unsere Natur”

vor 2 Stunden

Trump: US-Weltraumkommando zieht nach Alabama um

vor 2 Stunden

Freihandelsabkommen mit Mercosur: EU-Kommission beginnt Ratifizierungsprozess

vor 2 Stunden

Windkraftausbau bleibt in Europa hinter Erwartungen

vor 2 Stunden

Strompaket im Kabinett - spüren Verbraucher Entlastungen?

vor 3 Stunden

Google muss Chrome und Android nicht verkaufen

vor 4 Stunden

Regierung will Hürden für Betriebsrenten senken

Trumps Migrationspolitik

US-Gericht: Abschiebungen per Kriegsgesetz ist illegal

Ein US-Berufungsgericht hat der Trump-Administration untersagt, Abschiebungen nach dem Kriegsgesetz in bestimmten Staaten durchzuführen.

top-article-image

US-Militärpersonal eskortiert mutmaßliche Mitglieder der venezolanischen Gang Tren de Aragua und der MS-13-Gang, die kürzlich von der US-Regierung abgeschoben wurden.

Foto: Secretaria de Prensa de la Presidencia/Handout via Reuters

Aldgra Fredly
Lesedauer: 1 Min.

Ein US-Bundesberufungsgericht hat am Dienstag, 2. September, entschieden, dass Präsident Donald Trump das Kriegsgesetz unrechtmäßig herangezogen hatte. Mit dem Gesetz wollte er illegale Einwanderer aus Venezuela abschieben, die im Verdacht stehen, Mitglied einer kriminellen Bande zu sein.
Mit einer Mehrheit von zwei zu eins Stimmen untersagte das Gericht, Abschiebungen unter dem Kriegsgesetz in Texas, Louisiana und Mississippi durchzuführen.
Trump hatte am 15. März eine Verordnung unterzeichnet, in der er den „Alien Enemies Act” anwandte. Der US-Präsident erklärte, dass viele Mitglieder der „Tren de Aragua”-Bande seien unrechtmäßig in die USA eingedrungen und würden dort „irreguläre Kriegsführung betreiben sowie feindliche Handlungen gegen das Land unternehmen“.

