US-Wahl: Wenn Anwälte Recht haben, war es ein Staatsstreich

Wenn die Behauptungen der Trump-Anwälte der Wahrheit entsprechen, dann wurde das politische Gefüge der USA komplett ausgehebelt. Es wäre ein Staatsstreich, der eine Schockwelle um die Welt schicken würde.

Dieser Artikel ist der Text des Videos „Trump-Anwälte beklagen massiven Wahlbetrug – Was wir bisher wissen | US-Wahl-Analyse bei FRONTAL“ von Team Frontal.

Wahlbetrug gab es bislang bei fast jeder Wahl. Die Frage in diesem Jahr ist nur, in welchem Ausmaß er erfolgte und ob er auf den Ausgang der Wahl entscheidenden Einfluß hat.

US-Präsident Donald Trump und sein Anwaltsteam gehen mit mehreren Klagen gegen das offizielle Ergebnis der Wahl vor. Der Vorwurf lautet: Die US-Wahl wurde im großen Stil manipuliert – und zwar zugunsten des Demokraten Joe Biden.

Pressekonferenz mit Giuliani

Konkret beschäftigen wir uns mit der Pressekonferenz, in der Rudy Giuliani, der Leiter von Trumps Anwaltsteam, die Anklagepunkte vorgestellt hat. In vielen Medien wurde Giuliani als Witzfigur hingestellt und die Klagen als substanzlos abgetan.

In der Tat kann man dem früheren Bürgermeister von New York einen gewissen feinen Humor in seinen Ausführungen nicht absprechen. Auf die konkreten juristischen Argumente des Anwalts aus New York ist in der allgemeinen Berichterstattung allerdings nur wenig eingegangen worden.

Auf der Pressekonferenz am 19. November waren auch Trumps persönliche Rechtsberaterin Jenna Ellis, und Anwältin Sydney Powell, die zwei Tage nach der Konferenz das Anwaltsteam von Giuliani wieder verlassen hat, anwesend. Einer von Powells früheren Mandanten – der ehemalige Trump-Berater General Micheal Flynn – twitterte kurz nach ihrem Abgang: Sidney Powell werde in Sachen Wahlbetrug weiter „auf Kurs bleiben“. Die frühere Bundesstaatsanwältin Powell hatte sich vornehmlich auf die Wahlautomaten von Dominion und der darin verwendeten Software konzentriert, während Giulliani sich um die vereidigten Aussagen einzelner Zeugen kümmert.

Das Anwaltsteam von Trump sprach auf der Pressekonferenz eineinhalb Stunden lang, bei der mehrere Anwälte Beispiele für den Betrug bei der Präsidentschaftswahl anführten.

Wenn Anwälte Recht haben, war es ein Staatsstreich

Wenn die Behauptungen der Trump-Anwälte der Wahrheit entsprechen, dann wurde mit diesem Wahlbetrug das politische Gefüge der USA komplett ausgehebelt. Es wäre ein Staatsstreich, der eine Schockwelle um die Welt schicken würde. Sollte ein solcher großer Betrug komplett aufgedeckt werden, werden Worte wie „schwerwiegend“ oder „schockierend“ nicht ausreichen, um das Ausmaß dieser Sache zu beschreiben.

Die ehemalige Generalstaatsanwältin, Sidney Powell, sagte:

Es ist das Jahr 1775 unserer Generation (…) und es ist mehr als das“.

Im Jahr 1775 brach der amerikanische Unabhängigkeitskrieg aus. Nach acht Jahren Krieg besiegten die dreizehn nordamerikanischen Kolonien mit Hilfe Frankreichs schließlich Großbritannien. Die kapitulierenden britischen Streitkräfte waren gezwungen, den Vertrag von Paris zu unterzeichnen, der die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten anerkannte.

Powell verglich die US-Präsidentschaftswahlen im Jahr 2020 mit dem Jahr des Unabhängigkeitskrieges. Aus ihren Worten lässt sich erahnen, wie schwerwiegend dieser Wahlbetrug sein könnte.

Die wesentlichen Vorwürfe

Schauen wir uns nun im Einzelnen die acht wesentlichen Vorwürfe an, die Rudy, der das Anwaltsteam von Trump auf der Pressekonferenz vertrat, vorbrachte.

Erstens: Wahlbeobachter konnten Briefwahlsendungen nicht überprüfen

Es war den Wahlbeobachtern nicht erlaubt, die Briefwahlsendungen zu überprüfen. Giuliani sagte:

„Jeder Staat … fast jedes zivilisierte Land, sogar Tansania und Orte, an die man nicht denkt, haben Regeln für Inspektoren, insbesondere für die Briefwahl. Und warum gerade für Briefwahlsendungen? Weil sie leichter gefälscht werden können und man sie nicht kontrollieren kann.“

Giuliani sagte auch: Die Inspektion durch Wahlbeobachter sei ein wichtiger Schritt zur Verhinderung von Betrug. Als die Briefwahlscheine geöffnet wurden, waren die Wahlbeobachter in vielen Fällen nicht in der Lage zu überprüfen, ob die Unterschriften korrekt waren.

Nach der Meinung des Anwalts müssen solche Stimmzettel als „ungültig“ gewertet werden. Giuliani betonte, dass, insbesondere, nachdem die Umschläge weggeworfen wurden, eine Nachzählung „völlig sinnlos“ sei.

Zweitens: Unterschiedliche rechtliche Maßstäbe in mehreren Bezirken

Es wurden mehrere Bezirke der Demokraten nach unterschiedlichen rechtlichen Maßstäben behandelt. Dazu sagte Giuliani: „In den anderen Teilen des Staates gab es also eine legitime Kontrolle der Stimmzettel. Wenn man also in unterschiedlichen Teilen des Staates unterschiedliche Maßstäbe anlegt, die einen Teil des Staates begünstigen und den anderen Teil benachteiligen, dann ist das ein klassischer Verstoß gegen die Gleichheits-Schutz-Klausel der Verfassung der Vereinigten Staaten. Bush versus Gore – der jüngste Fall – war, der uns dies lehrte.“

Bei der US-Präsidentschaftswahl im Jahre 2000 gewann Bush erst nach einem juristischen Tauziehen vor dem obersten Gerichtshof. Dieser entschied, die Nachzählungs-Anträge im entscheidenden Bundesstaat Florida zu stoppen. Letztendlich brachte dies George Bush den Sieg gegen Al Gore ein.

Trumps-Team veröffentlichte Filmmaterial aus den Wahlzentren, das Menschen zeigt, die Schlange stehen, um ihre Stimmzetteln zu unterzeichnen.

Das Rechtsteam erinnerte daran, dass der Oberste Gerichtshof von Pennsylvania vor der Wahl eine neue Wahlregel eingeführt hatte. Es wurde beschlossen, die Unterschrift der Wähler nicht mehr zu überprüfen. Bei Briefwahlsendungen in demokratischen Bezirken konnten Mängel an Wahlscheinen nachträglich ausgebessert werden, aber die Wähler in den republikanischen Bezirken durften das nicht tun.

Uns liegt der Bericht einer US-Bürgerin vor, die in Clark County, im Bundesstaat Nevada, lebt. Sie gab an, seit vergangenem Jahr verheiratet zu sein. Mit der Heirat änderte sie ihren Namen und damit änderte sich ihre Unterschrift. Vor der Stimmabgabe hatte sie ihre Heiratsurkunde und verschiedene Dokumente vorbereitet, um darzulegen, weshalb sich ihre Unterschrift im Vergleich zur letzten Wahl geändert hat.

Zum Erstaunen der Frau durfte sie abstimmen ohne dass das Personal im Wahllokal nur eines der Dokumente ansah geschweige denn überprüfte. Ihr kam es auch merkwürdig vor, dass einige Mitarbeiter umherliefen und ständig versuchten, ihre Stimmabgabe einzusehen. Die Frau sagte: Vor über 40 Jahren sei sie US-Bürgerin geworden, aber so etwas habe sie noch bei keiner anderen Wahl erlebt.

Drittens: Andere gaben Stimmen für die Wähler ab

Viele Wähler wurden bei der Abstimmung offenbar von anderen vertreten. Giuliani sagte:

In Pittsburgh und Pennsylvania standen Leute mit ihren Wahlbenachrichtigungen in der Schlange, um zu wählen. Da sagte man ihnen, dass ihre Stimmzettel bereits abgegeben wurden.

„Warum kam es in Pittsburgh 15.000 Mal vor, dass Menschen, die zur Wahl gingen, laut der Wahlmaschine der Demokraten bereits gewählt hatten? Haben sie es vergessen? So viele Menschen mit schlechtem Gedächtnis in Pittsburgh? Oder stimmt es, dass sie – wie unsere Zeugen aussagen werden – von den Chefs der Demokraten angewiesen wurden, Wahlzettel, auf dem niemand eingetragen war, jemandem anderem zuzuweisen.., weisen Sie ihn einfach Rudy Giuliani zu. Vielleicht wird Rudy Giuliani gar nicht zur Abstimmung erscheinen. Und wenn er doch zur Abstimmung kommt, geben wir ihm einen provisorischen Stimmzettel. So etwas nennen wir Indizienbeweis für den Betrug“, soweit Giulliani.

Ein Wähler aus New York berichtete, er sei am Wahltag zur Abstimmung gegangen, aber dort sei ihm gesagt worden: Er hätte bereits gewählt. Daraufhin ging er zum Wahlausschuss, um Beschwerde einzureichen, und dann vor Gericht, um sich vereidigen zu lassen. Schließlich erlaubte ihm der Richter zu wählen.

Viertens: Nachträgliche Datumsänderungen

Den Wahlbeamten wurde gesagt, sie sollten nicht nach Mängeln auf Stimmzetteln suchen, sondern das Datum des Eingangs der Briefwahlscheine ändern. Giuliani hat die eidesstattliche Erklärung eines Beamten, dessen Vorgesetzter sagte, dass unvollständige ausgefüllte Stimmzettel, die per Brief eingegangen waren, ausgezählt werden sollten und dass das Datum des Eingangs der Stimmzettel auf VOR dem Wahltag geändert werden sollte.

Giuliani sagte: „Diese Zeugin wird in den Zeugenstand gehen und sagen: „Mir wurde gesagt, ich solle das Datum auf den Briefwahlsendungen anpassen. Ich war Zeugin, wie Wahlhelfer und Angestellte mit Wählern in die Wahlkabine gingen, um sie bei der Stimmabgabe zu beobachten und sie zu coachen, für wen sie stimmen.“

Mehrere Postbeamte des United Postal Service in Erie, Pennsylvania sagten unter Eid aus. Darunter auch Richard Hopkins, der enthüllte, dass Vorgesetzte die Rückdatierung der Stimmzettel verlangt hatten. Hopkins, wie auch andere, wurden daraufhin von Bundesbeamten bedroht.

Fünftens: Mehrfaches Zählen der Stimmen

Viele Stimmen wurden mehrfach ausgezählt. In Michigan gibt es 60 Menschen, die bezeugten, dass ihre Stimmzettel „unverzüglich eingegeben“ wurden. Ein einziger Stimmzettel wurde zwei- oder dreimal ausgezählt. Giuliani sagte, dass die Zahl der betroffenen Stimmen mindestens 60.000 und höchstens 100.000 betrug.

Sechstens: Anträge auf Briefwahlen?

Der Bundesstaat Wisconsin zählte Briefwahlstimmen, die vorab nicht beantragt waren. Giuliani wies darauf hin, dass in Wisconsin die Regeln für die Briefwahl strenger seien als in den meisten anderen der 50 US-Bundesstaaten. Dennoch seien in Milwaukee 60.000 und in Madison 40.000 Stimmzettel aus Briefwahlsendungen ausgezählt worden, die im Voraus aber gar nicht beantragt worden waren.

„Nach dem bereits beschlossenen Gesetz des Staates Wisconsin muss der Briefwahlschein als ungültig entsorgt werden, wenn kein Antrag auf Briefwahl gestellt wurde. Dies geschah an zwei Orten in Wisconsin nicht“, sagte Giuliani.

Siebtens: Mehr Stimmen ausgezählt als registrierte Einwohner da sind

Es gab zahlreiche „Über-Stimmen“. Einige Bezirke haben mehr Stimmen ausgezählt als die Zahl der registrierten Einwohner. Giuliani erwähnte, dass es in Michigan und Wisconsin eine große Anzahl der Bezirke mit solchen Unregelmäßigkeiten gab, weshalb sich republikanische Prüfer von der Auszählungsstelle in Wayne County in Michigan weigerten, die Ergebnisse der Abstimmungen zu bestätigen.

Giuliani sagte auch, dass es in Georgia eine Reihe von Wählern aus anderen Bundesstaaten gab, die zweimal ihre Stimme abgegeben hatten. Er sagte, sie seien „zu Tausenden herüber gekommen, und es gab viele Bezirke, in denen es eine Über-Abstimmung gab“.

Eine Volkszählung von 2018 ergab eine Gesamtbevölkerung von 301.048 Einwohnern in Pittsburgh, Pennsylvania. Die Zahl der abgegebenen Stimmen betrug jedoch 691.434. Das ist mehr als Doppelte als noch vor zwei Jahren. Milwaukee, im Bundesstaat Wisconsin, hat 590.157 Einwohner aber 640.768 abgegebene Stimmen; in Detroit, im Bundesstaat Michigan, stehen 672.662 Einwohnern 850.541 Wählerstimmen gegenüber; und Lansing, ebenfalls in Michigan, hat 118.427 Einwohner aber 156.295 gingen zur Wahl.

Achtens: Wahlsoftware

Die Wahlautomaten und die darin eingesetzte Software der Firma Smartmatic werden mit dem sozialistischen Regime in Venezuela in Verbindung gebracht – sowie mit dem US-Milliardär George Soros, einem Groß-Sponsor der Linken Bewegung in den Vereinigten Staaten.

„Es ist unvorstellbar, dass das Unternehmen, das unsere Stimme zählt, und das unsere Stimmen kontrolliert, im Besitz von zwei Venezolanern ist, die Verbündete von Chávez waren, und die heute Verbündete von Maduro sind. Mit einem Unternehmen, dessen Vorsitzender ein enger Mitarbeiter und Geschäftspartner von George (Sie kennen alle seinen Nachnamen) Soros ist, dem größten Geldgeber der Demokratischen Partei, dem größten Geldgeber der Antifa und dem größten Geldgeber von Black Lives Matter“, sagte Giuliani.

Die Anwältin Sidney Powell wies in der Pressekonferenz darauf hin, dass amerikanische Stimmzettel zur Auszählung nach Übersee geschickt wurden. Die Wahlmaschinen von Dominion und die verwendete Smartmatic-Software zur Stimmenauszählung wurden von ausländischen Interessengruppen kontrolliert, die die Algorithmen manipuliert hatten, um die Ergebnisse zu verändern, so Powell.

Sidney Powell hat das Anwaltsteam von Präsident Trump drei Tage nach der Pressekonferenz überraschend verlassen. Laut eigenen Aussagen wird sie aber weiterhin an den Cyber-Security- und Software-Fragen arbeiten, die diese Präsidentschaftswahl aufgeworfen hat.