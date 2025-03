Wirkt sich Elon Musks politisches Engagement negativ auf den Tesla-Verkauf aus?

Das Interesse der Verbraucher an neuen Tesla-Modellen ist auf dem niedrigsten Stand seit zwei Jahren. Viele Autobesitzer beabsichtigen offenbar ihren Tesla loszuwerden. So erreichten die Inzahlungnahmen der jüngsten Tesla-Fahrzeuge Rekordhöhen. Das geht aus den aktuellen Daten der Autohandel-Website Edmunds hervor, die der amerikanischen Epoch Times vorliegen. Demnach sank das Interesse der Verbraucher an neuen Fahrzeugen der Marke auf 1,8 Prozent und markierte damit den niedrigsten Stand seit Oktober 2022.

Treue Tesla-Kunden wechseln offenbar die Marke

Dem Bericht zufolge ist dies ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Höchststand von 3,3 Prozent im November 2024. Edmunds definiert Verbraucherinteresse an der Zahl der Besucher ihres Internetauftritts, die sich Fotos von Fahrzeugen, Bewertungen und Bestandslisten ansehen oder auch Anfragen an Händler senden.

Das sinkende Interesse ist auch bei Käufern bemerkenswert, die zunächst andere Marken in Betracht gezogen haben. Edmunds berichtete von einem Rückgang des sogenannten „Reverse Cross-Shopping“, einer Kennzahl, die Verbraucher widerspiegelt, die ihre Suche bei Konkurrenten beginnen, aber schließlich Tesla in Betracht ziehen.

So verzeichnete das Tesla-Modell Y deutliche Rückgänge insbesondere bei jenen potenziellen Käufern, die zunächst Konkurrenten wie den Ford Mach-E, den Kia EV6, den Kia EV9 und den Hyundai IONIQ 5 in Betracht zogen.

Auch das Cross-Shopping zwischen Tesla-Modellen ging zurück. Die Zahl der Käufer des Model 3, die das Model Y in Betracht zogen, sank im Februar auf 23,7 Prozent, gegenüber 30,8 Prozent im Vorjahr. Das deutet auf ein geringeres Interesse unter den zuvor treuen Tesla-Kunden hin.

Jessica Caldwell, Managerin bei Edmunds, führte die sinkende Attraktivität von Tesla auf mehrere Faktoren zurück. Dazu gehört die erhöhte Präsenz von CEO Elon Musk in der Regierung. Des Weiteren nennt sie eine zunehmende Marktsättigung. “Markentreue wird zu einem größeren Fragezeichen“, sagte Caldwell. “Da mehr Teslas als je zuvor auf der Straße zu sehen sind, könnte die anfängliche Glaubwürdigkeit der Marke für einige frühe Käufer, die ihre Fahrzeuge einst als Statussymbol schätzten, erodieren.“

Angriffe auf Tesla-Händler

Der Aktienkurs von Tesla ist in diesem Jahr um 42 Prozent gefallen. Zurückzuführen sei das auf Musks Mitarbeit in der umstrittenen Regierungsbehörde DOGE, mit deren Hilfe Präsident Donald Trump zwei Billiarden Dollar bis Juli 2026 einsparen will. Proteste, Vandalismus und Brandstiftung in Tesla-Einrichtungen und Ladestationen im ganzen Land sind die Reaktion wütender Protestler gegen diese Maßnahmen.

Generalstaatsanwältin Pamela Bondi kündigte am 20. März Anklage gegen drei der Täter an. Sie bezeichnete die Angriffe auf die Marke Tesla als inländischen Terrorismus.

Trotz des gesunkenen Interesses an Neufahrzeugen stellte Edmunds keine signifikanten Veränderungen auf dem Markt für gebrauchte Tesla fest. Die Preise für Gebrauchtwagen blieben auf dem Niveau anderer Elektrofahrzeugmodelle. Demnach war das Modell Y im Februar 2025 19,5 Prozent billiger als im selben Monat des Vorjahres. Bei der Konkurrenz von Ford waren es 24,7 Prozent für den Mustang Mach-E. Auch der Hyundai IONIQ 5 bewegte sich mit 23 Prozent auf ähnlichem Niveau.

Einen historischen Höchststand verzeichnete der Tesla bei den Inzahlungnahmen. Im März 2025 verzeichneten Händler den bisher höchsten Anteil an Tesla-Fahrzeugen aus den Modelljahren 2017 oder neuer, den Kunden für den Kauf eines Autos einer anderen Marke abgaben. Der Tesla-Anteil bei den Inzahlungnahmen stieg von 0,5 Prozent im Januar 2024 auf 1,4 Prozent im März 2025.

Chance für die Konkurrenz

Jessica Caldwell merkte an, dass finanzielle Anreize wie Steuergutschriften des Bundes und Modellaktualisierungen die Verkäufe zwar kurzfristig ankurbeln könnten. Tesla stehe jedoch vor der Herausforderung, neue Kunden zu gewinnen und zu binden.

„Diese Veränderungen in der Verbraucherstimmung von Tesla könnten eine Chance für etablierte Autohersteller und Start-ups für Elektrofahrzeuge schaffen“, sagte Caldwell. “Wettbewerbsfähige Preise, neue Technologien oder weniger Kontroversen könnten abtrünnige Tesla-Besitzer und Erstkäufer von Elektrofahrzeugen überzeugen.“