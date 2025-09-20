US-Kongress: Ehrung von Charlie Kirk findet breite Zustimmung der Demokraten

Eine Mehrheit der Demokraten im Repräsentantenhaus unterstützte am 19. September eine republikanische Resolution zur Ehrung des verstorbenen konservativen Influencers Charlie Kirk und zur Verurteilung seiner Ermordung. Mit 310 zu 58 Stimmen wurde die Resolution parteiübergreifend angenommen.

Kirk, 31, wurde am 10. September bei einer Veranstaltung der Utah Valley University in Utah erschossen, als er im Rahmen seiner „American Comeback“-Tour die Fragen eines Teilnehmers beantwortete. Er hinterlässt seine Frau Erika Kirk und ihre beiden kleinen Kinder. Seine Beerdigung ist für den 21. September geplant.

Resolution für Kirks Werte

In der Resolution hieß es, Kirk sei „ein hingebungsvoller Christ gewesen, der seinen Glauben mit Überzeugung, Mut und Mitgefühl gelebt hat“, und außerdem „ein hingebungsvoller Ehemann“ und „ein liebevoller Vater für seine Tochter und seinen Sohn, der die Tugenden des Glaubens, der Treue und der Vaterschaft verkörperte“.

Kirk gründete Turning Point USA 2012 gemeinsam mit dem Geschäftsmann Bill Montgomery mit dem Ziel, konservative Werte zu fördern und junge Menschen anzusprechen. Das Leitbild der Organisation lautet: „Studenten identifizieren, ausbilden, trainieren und organisieren, um die Prinzipien der fiskalen Verantwortung, der freien Märkte und einer begrenzten staatlichen Verwaltung zu fördern.“

Der Gesetzesentwurf würdigte Kirk als Verfechter der freien Meinungsäußerung, der „unermüdlich für Zusammenhalt arbeitete“ und sich für einen „respektvollen, zivilen Diskurs“ einsetzte. Außerdem verurteilte er politische Gewalt im Allgemeinen und rief die Amerikaner dazu auf, „sich erneut zu einer respektvollen Debatte zu bekennen“.

Kritik an Kirks Person

Demokraten, die den Gesetzentwurf nicht unterstützen, verurteilten zwar auch die Gewalt, äußerten jedoch Kritik an der Darstellung Kirks.

Der demokratische Abgeordnete Sanford Bishop Jr. aus Georgia sagte in einer Erklärung, er verurteile den Mord und sprach Kirks Familie seine Gebete und sein Beileid aus. „Wenn diese Resolution lediglich den Mord an Charlie Kirk verurteilen würde, hätte ich dafür gestimmt“, sagte Bishop. „Leider war sie ein Versuch, diese Tragödie zu nutzen, um seine Überzeugungen zu preisen. Obwohl er das Recht hatte, seine Überzeugungen freizuhaben und zu äußern, sind einige davon für mich und die vielen Menschen, die von seinen Beschimpfungen und seiner Gehässigkeit betroffen sind, beleidigend. Sie spiegeln weder die höchsten und edelsten Werte Amerikas noch meinen jüdisch-christlichen Glauben wider, und ich kann sie nicht gutheißen.“

Die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez aus New York sagte in einer Erklärung, sie verurteile die Verdorbenheit von Kirks „brutalem Mord“.

Demokraten verurteilen die Gewalt

„Wir können Charlie widersprechen und als Land gemeinsam den Schrecken des Tötens verurteilen“, so Ocasio-Cortez. „Das ist ein grundlegender amerikanischer Wert. Es unterstreicht jedoch nur die Rücksichtslosigkeit und Spaltungsabsicht der Mehrheit, diese Resolution auf rein parteipolitischer Basis einzubringen, anstatt den Kongress in dieser Tragödie mit einer der vielen überparteilichen Optionen zur Verurteilung politischer Gewalt und Kirks Ermordung zu vereinen.“

Ocasio-Cortez kritisierte Kirks Haltung zu bestimmten Themen, bekundete jedoch ihr Beileid an Kirks Familie.„Wir beten weiterhin für die Familie und Angehörigen von Herrn Kirk nach dieser schrecklichen Tat“, fügte sie hinzu. „Ich denke besonders an seine Kinder und seine Frau, deren Trauer unermesslich ist.“