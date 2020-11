Experten entdeckten in den letzten 22 Tagen, dass bis zu 1,2 Millionen Stimmen aus Pennsylvania verändert oder gefälscht worden sein könnten.

Bei einer Anhörung zu der Wahl in Pennsylvania sagte der pensionierte Oberst der Armee Phil Waldron, dass die in den Vereinigten Staaten verwendeten Wahlmaschinen zur Wahlmanipulation gebaut wurden. Er behauptete, dass in Pennsylvania bis zu 1,2 Millionen Stimmen manipuliert worden sein könnten. Es sei eine forensische Analyse erforderlich, um die genaue Zahl zu bestimmen.

„Die Wahlsysteme in den Vereinigten Staaten und in Pennsylvania wurden gebaut, um manipuliert zu werden“, sagte Phil Waldron, ein Cybersicherheitsexperte, der sich seit rund 30 Jahren mit Nachrichten- und Informationskriegsführung befasst, in der Anhörung.

Waldron sagte vor dem Ausschuss, er habe persönlich den Sohn eines kubanischen Geheimdienstoffiziers befragt. Familienmitglieder von Hugo Chávez hätten ihm gesagt, er solle sich „keine Sorgen über die populistische Drohung gegen Maduros Wahl in Venezuela machen“. Sein Vater habe das Geld in den Bau des SGO-Wahlmaschinensystems investiert, dass ihm die Wahl garantiere.

Die unabhängige Anwältin Sidney Powell teilte „Fox News“ am 16. November mit, dass dem Rechtsteam von Präsident Trump eine eidesstattliche Erklärung eines hochrangigen Beamten aus Venezuela vorliege. Dieser bezeuge darin, dass das SGO-Wahlsystem ein Werkzeug zur Manipulation sei.

Waldron sagte, dass US-Wahlsysteme wie Dominion „einen ähnlichen Code und eine ähnliche Funktion“ hätten.

„Unsere Experten und andere Akademiker gehen davon aus, dass bis zu 1,2 Millionen Stimmen aus Pennsylvania verändert oder gefälscht worden sein könnten. Das haben wir in den letzten 22 Tagen entdeckt.“ Aber nur eine detaillierte forensische Analyse werde zeigen, wie viele Stimmen aus Pennsylvania manipuliert worden seien, sagte Waldron.

Waldron sagte, dass sein Team seit August die Probleme der Wahlsystemmanipulation erforscht habe und dass viele andere ebenfalls über ähnliche Probleme berichtet hätten.

„Es gibt noch viele, viele weitere Teams wie unseres; kleine Teams, die sich in diesem Kampf zusammenschließen… Also gibt es eine Menge Leute, die Anomalien erkennen“, sagte Waldron.

Nachdem die Anschuldigungen erhoben wurden, veröffentlichte Dominion am späten 25. November eine Erklärung, in der es heißt: „Dominion hat keine Verbindungen zu Smartmatic oder Venezuela.“

Dominion sagte: „Die Auszählung der Stimmen wird von Wahlleitern der Bezirke und Bundesstaaten durchgeführt, nicht von Dominion. Unsere Systeme unterstützen allein die Tabellierung durch diese Beamten.“ Die „Server, auf denen die Dominion-Software läuft, befinden sich in lokalen Wahlbüros, nicht in Übersee. Die Daten verlassen niemals die Kontrolle der lokalen Wahlbeamten“.

