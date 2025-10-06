06. Oktober: Frankreichs Regierung stürzt | Merz will Dienstpflicht für alle | Rückhalt im Ukraine-Krieg

Frankreichs Regierung stürzt nach 12 Stunden

Nur einen Tag nach der Ernennung seines Kabinetts tritt der französische Premierminister Sébastien Lecornu zurück. Er könne seinen Regierungsauftrag nicht ausfüllen, denn jede politische Partei habe von der jeweils anderen verlangt, sich vollständig ihrem Programm anzupassen. Präsident Macron hat seinen Rücktritt akzeptiert. Seither werden die Forderungen nach Neuwahlen lauter. Umfragen zufolge würden davon vor allem die Konservativen und Rechten profitieren.

Merz will Dienstpflicht für alle

Friedrich Merz bezweifelt den Erfolg des derzeitigen Modells der freiwilligen Wehrpflicht. Er plädiert stattdessen für die Einführung eines verpflichtenden Dienstjahres für die Gesellschaft, sowohl für Männer als auch Frauen. Nach den Drohnensichtungen sprachen sich auch mehrere Unionspolitiker dafür aus, das Wehrdienst-Gesetz zu verschärfen.

Rückhalt im Ukraine-Krieg

China soll mit Russland zusammenarbeiten, um strategische Angriffs-Ziele auf die Ukraine zu lokalisieren. Dies gab der ukrainische Geheimdienst bekannt. Präsident Wolodymyr Selenskyj kritisierte zudem, dass Russlands Drohnen über 100.000 Komponenten enthalten, die aus dem Ausland stammen – unter anderem aus den USA, China, Deutschland und dem Vereinigten Königreich.

Gaza-Verhandlungen in Ägypten

Zwei Jahre nach dem Hamas-Überfall auf Israel sind Unterhändler beider Seiten zu indirekten Gesprächen nach Kairo gereist. Die Gespräche, die am Sonntag begannen, seien laut US-Präsident Trump erfolgreich verlaufen. Heute war ein weiteres Treffen der „technischen Teams“ geplant. Trump hatte zuvor mitgeteilt, er werde die Gespräche aufmerksam verfolgen und warnte die Hamas, dass er keine Verzögerung tolerieren werde.

Nobelpreis für Medizin

Für ihre Forschung zum Immunsystem erhalten drei Wissenschaftler aus Japan und den USA den Nobelpreis für Medizin. Ihre Entdeckungen helfen bei der Entwicklung neuer Therapien. In der Begründung heißt es, sie erkannten Sicherheitsmechanismen des Immunsystems, die verhindern, dass Immunzellen den Körper angreifen.

