07. Oktober: Bürgermeisterin niedergestochen | Impfempfehlung zurückgezogen | Demo verboten

Bürgermeisterin niedergestochen
Iris Stalzer, die neu gewählte Bürgermeisterin von Herdecke in Nordrhein-Westfalen, ist lebensgefährlich verletzt in ihrer Wohnung gefunden worden. Die 57-Jährige SPD-Politikerin hat mehrere Messerstiche erlitten. Sie wurde mit einem Rettungshubschauber ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei führte einen Jugendlichen in Handschellen von ihrem Wohnhaus weg. Auf X heißt es, dass ihr Adoptivsohn abgeführt wurde.
Chemiebranche schlägt Alarm
Der britische Chemiekonzern INEOS schließt nun auch zwei Werke in Nordrhein-Westfalen. Konzernchef Stephen Dossett wirft der Politik „ökologische Heuchelei“ und „wirtschaftlichen Irrsinn“ vor. Er sagt: „Europa würgt seine Industrie ab.“ Der Verband der Chemischen Industrie warnt vor einem Exodus der Branche.
Demo vor Beginn verboten
Wenige Stunden vor Beginn wurde eine pro-palästinensische Demonstration am Berliner Alexanderplatz von den Behörden verboten. Die Polizei sagte, sie gehe aufgrund ihrer Erfahrungen „von einem unfriedlichen Verlauf“ aus. Das betrifft auch Ersatzveranstaltungen. Heute ist der 2. Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel.
Impfempfehlung zurückgezogen
Die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC hat ihre Empfehlung für die COVID-19-Impfung zurückgezogen. Das sagte der kommissarische CDC-Direktor Anfang der Woche. Die Behörde weist darauf hin, dass jeder Mensch vor einer Impfung verschiedene Faktoren berücksichtigen und seinen Arzt konsultieren sollte.
Physik-Nobelpreis
Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an die amerikanischen Quantenphysiker John Clarke, Michel Devoret und John Martinis. Die Preisträger bewiesen Quanteneffekte in einem kleinen Schaltkreis. „Heute gibt es keine fortschrittliche Technologie, die nicht auf Quantenmechanik und Quantenphysik beruht“, begründet der Vorsitzende des Physik-Nobelkomitees.
