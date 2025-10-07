Messerstiche: SPD-Bürgermeisterin lebensgefährlich verletzt - Adoptivsohn abgeführt

Die neu gewählte Bürgermeisterin von Herdecke, Iris Stalzer (SPD), ist lebensgefährlich verletzt in ihrer Wohnung gefunden worden. Stalzer sei in direkter Nähe zu ihrem Wohnhaus attackiert worden, berichtete der WDR. Der oder die unbekannten Täter sollen mehrfach auf sie eingestochen haben, bevor sie sich schwer verletzt in ihr Wohnhaus geschleppt habe.

Nach dem Messerangriff schließt die Polizei einen familiären Tathintergrund nicht aus. Es werde in alle Richtungen ermittelt, teilte die Polizei in Hagen am Dienstag mit.

Die 57-Jährige sei mit lebensgefährlichen Verletzungen an ihrer Wohnanschrift aufgefunden worden, so die zuständige Polizei in Hagen. Stalzer wurde demnach mit einem Rettungshubschauber ins Krankenhaus gebracht. Eine Mordkommission nahm Ermittlungen auf.

Die Polizei führte einen Jugendlichen in Handschellen von dem Wohnhaus Stalzers weg. Auf X heißt es, dass ihr Adoptivsohn abgeführt wurde:

Der 15jährige Adoptivsohn der #SPD Bürgermeisterin von #Herdecke Iris Stalzer, offensichtlich ein Flüchtlingsjunge, wird tatverdächtig abgeführt. Bereits im Sommer wurde Stalzer von ihrer 17jährigen Adoptivtochter mit einem Messer angegriffen. Wer bunt sein will, lebt gefährlich. pic.twitter.com/tuogNr5Qad— Max van Stetten (@homo_est_liber) October 7, 2025

Bundeskanzler Merz reagiert entsetzt

SPD-Fraktionschef Matthias Miersch sagte in Berlin, er wünsche, dass die Sozialdemokratin die „furchtbare Tat überlebt“. Zu den Hintergründen könne er nichts sagen, die SPD sei mehr als betroffen.

Bundeskanzler Friedrich Merz reagierte entsetzt auf den Messerangriff. „Uns erreicht eine Nachricht über eine abscheuliche Tat aus Herdecke. Sie muss jetzt schnell aufgeklärt werden“, schrieb Merz auf der Plattform X. „Wir bangen um das Leben der designierten Bürgermeisterin Iris Stalzer und hoffen auf vollständige Genesung. Meine Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Angehörigen.“

CDU-Fraktionschef Jens Spahn sagte in Berlin, er hoffe und bete, dass Stalzer die Attacke überlebe. Die Hintergründe des Angriffs müssten rasch aufgeklärt werden.

Die Herdecker Stadtverwaltung reagierte mit Entsetzen und Fassungslosigkeit auf die Attacke. „Ich wünsche Frau Stalzer von Herzen eine gute Genesung. Meine Gedanken sind bei ihr und ihrer Familie“, erklärte der Erste Beigeordnete Dennis Osberg.

Größerer Polizeieinsatz läuft

Aktuell laufe in der Stadt im Ennepe-Ruhr-Kreis ein größerer Polizeieinsatz, sagte ein Sprecher der Polizei in Hagen. Über den aktuellen Gesundheitszustand der 57-Jährigen liegen noch keine Informationen vor.

Stalzer hatte am 28. September die Stichwahl als Bürgermeisterin in Herdecke gewonnen. Die außer von der SPD auch von den Grünen unterstützte Kommunalpolitikerin konnte sich in der im südöstlichen Ruhrgebiet liegenden Stadt mit 52,2 Prozent der Stimmen gegen den CDU-Bewerber durchsetzen.

Nach Angaben der Stadt war die offizielle Amtseinführung am 4. November geplant. Stalzer ist Rechtsanwältin und saß bereits vor der Kommunalwahl im Herdecker Stadtrat. Sie hat laut ihrer Homepage zwei Kinder im Teenageralter. (dpa/dts/red)