Der Tag in 2 Minuten
12. November: Grundsteuer-Verhandlungen | Sonnenstürme | Ukrainischer Justizminister entlassen
Der Tag in 2 Minuten hält Sie mit wichtigen Meldungen auf dem Laufenden.
Artikel teilen
Lesedauer: 2 Min.
Lesedauer: 2 Min.
Grundsteuer-Verhandlungen
Der Bundesfinanzhof hat heute über die rechtliche Zulassung der neuen Grundsteuer im Bundesmodell verhandelt. Die Kläger monierten unter anderem, dass der Gesetzgeber faktisch keine Neuregelung geschaffen, sondern nur die früheren „Einheitswerte“ mit neuen Daten unterfüttert habe. Elf Bundesländer hatten dieses Modell zur Steuerbemessung benutzt. Die Urteile werden am 10. Dezember verkündet.
Jahresgutachten der Wirtschaftsweise
Die Wirtschaftsweisen erwarten auch im nächsten Jahr keinen spürbaren Aufschwung in Deutschland. Der Sachverständigenrat korrigierte seine Erwartungen für 2026 leicht nach unten. Er rechnet nun mit einem Wachstum des BIPs von 0,9 Prozent. Die Bundesregierung rechnet mit einem Wachstum von 1,3 Prozent.
Sonnenstürme
Ein heftiger Sonnensturm hat in der Nacht für Polarlichter gesorgt. Webcams hatten das Spektakel zwischen 4:00 und 5:00 Uhr in den Alpen aufgezeichnet. Lichteffekte waren auch in Bayern und Baden-Württemberg zu sehen. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt warnte vor möglichen Störungen auf GPS-Systeme. „Extrem gefährlich“ sei dies bei Anwendungen mit hochgenauer Ortung – wie der autonomen Steuerung fahrerloser Autos.
Ukrainischer Justizminister entlassen
Nach einer x im Energiesektor ist der ukrainische Justizminister Herman Haluschtschenko von seinen Aufgaben entbunden worden. Der ehemalige Energieminister soll mit anderen Verdächtigen in einen beispiellosen Korruptionsskandal verwickelt sein. Als Hauptverdächtiger gilt ein enger Vertrauter von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Rund „100 Millionen Dollar“ sollen geflossen sein.
Wieder auf YouTube
Nach vier Jahren Sperrung ist die deutsche Epoch Times auf YouTube wieder mit ihrem Hauptkanal vertreten. Chefredakteur Alexander Zwieschowski kündigt ein neues Format an, das über das tagesaktuelle Geschehen hinausreicht.
(Mit Material der Nachrichtenagenturen)
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.