Logo Epoch Times

vor 15 Minuten

Vodafone warnt vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit

vor 43 Minuten

Kernkraftwerk: Söder fordert „Mini-Meiler“ für wirtschaftliche Erholung

vor einer Stunde

Bus und Metro in Palma erhöhen Preise

vor 2 Stunden

Öltanker beschlagnahmt - Iranische Revolutionsgarden bestätigen

vor 2 Stunden

Großdemonstration beim Klimagipfel in Brasilien

vor 3 Stunden

Kulturbauten-Offensive 2026 erhält weitere 120 Millionen Euro

vor 4 Stunden

Merz will für Rentenpaket im Bundestag stimmen

vor 4 Stunden

WHO: 9 Menschen in Äthiopien an Marburg-Virus erkrankt

vor 5 Stunden

„Kunstkompass“: Gerhard Richter wichtigster Künstler

vor 5 Stunden

Vogelgrippe: US-Behörde meldet H5N5-Fall bei einem Menschen

Logo Epoch Times
Evakuierung

Kiel: 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe entschärft: Fast 1750 Betroffene

In Kiel mussten 1750 Menschen wegen einer alten US-Bombe aus dem Krieg ihre Häuser verlassen, bis das Bombenräumkommando sie unschädlich machte.

top-article-image

Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg. Symbolbild.

Foto: Animaflora/iStock

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe haben am Samstag in Kiel knapp 1750 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen. Experten des Kampfmittelräumdienstes machten die 500 Kilogramm schwere US-Fliegerbombe unschädlich, wie die Polizei mitteilte. Innerhalb der Evakuierungszone im Stadtteil Suchsdorf befanden sich laut Polizei 860 Haushalte, außerdem Wirtschaftsgebäude und Kleingärten.
Die Entschärfung hatte sich um gut eine Stunde verzögert, weil sich nach dem anvisierten Abschluss der Evakuierung noch Menschen in der Sperrzone befanden. Um kurz nach 11.00 Uhr konnten die Spezialisten dann nach Polizeiangaben mit ihrer Arbeit beginnen. Um 12.20 gaben die Behörden Entwarnung: „Die Sperrungen werden in Kürze aufgehoben und alle Bewohnerinnen und Bewohner können zurück in ihre Wohnungen.“ Auch eine Regionalbahnstrecke zwischen Kiel und Eckernförde musste den Angaben zufolge während der Entschärfung vorübergehend gesperrt werden.
Der US-Blindgänger war bei der Auswertung historischer Luftbilder entdeckt worden. Er steckte in rund drei Metern Tiefe im Boden unter einer Grünfläche. Die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt war im Zweiten Weltkrieg massiv bombardiert worden. Dort befinden sich bis heute Werften, Marinestützpunkte und die Schleusen zum Nord-Ostsee-Kanal. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.