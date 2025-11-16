Logo Epoch Times

vor 3 Minuten

Hunderte Schafe ziehen mitten durch die Nürnberger Altstadt

vor 11 Minuten

Tod von Deutschen in Istanbul stellt Ermittler vor Rätsel - acht Verdächtige festgenommen

vor 27 Minuten

Paris begrüßt geplante Verschärfung von britischer Einwanderungspolitik

vor einer Stunde

Iran: Aktuell keine Uran-Anreicherung

vor einer Stunde

Wo findet die COP31 statt? In Australien, der Türkei - oder Bonn?

vor 2 Stunden

Nasskaltes Wetter zum Wochenstart und Schnee in den Alpen

vor 2 Stunden

Junge Union gegen Rentenpaket - SPD fordert Zustimmung von CDU/CSU

vor 3 Stunden

Nächste Berliner Wahl: Eralp und Krach Spitzenkandidaten von Linken und SPD

vor 3 Stunden

Nikotin und Tabak: WHO schlägt vor, Filterzigaretten zu verbieten

vor 4 Stunden

Dürre im Iran: Das Impfen von Wolken soll Regen bringen

Logo Epoch Times
Milch und Butter

Ab Montag: Butterpreis sinkt um bis zu 25 Prozent

Butter, Milch und Sahne werden am Montag günstiger zu haben sein. Discounter und Supermärkte senken die Preise um bis zu 25 Prozent.

top-article-image

Butter spielt in der Wahrnehmung der Konsumenten eine besondere Rolle.

Foto: Hendrik Schmidt/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Milchprodukte werden im Einzelhandel nochmals günstiger. Die großen Discounter haben die vierte Preissenkungsrunde seit Anfang September eingeläutet.
Für Butter, Sahne und Milch werden die Verkaufspreise am Montag herabgesetzt, wie Lidl, Aldi Nord, Aldi Süd und Norma am Sonntag mitteilten.
Die Preise sinken, je nach Produkt, um 7 bis 25 Prozent. So kosten 250 Gramm der günstigsten Markenbutter bei Aldi und Lidl nun 1,29 Euro nach zuvor 1,39 Euro.
Frischmilch mit 3,5 Prozent Fettgehalt wird für 0,95 Euro angeboten, zuvor musste man 1,09 Euro zahlen. Bei Kondensmilch wird es kleinere Preisunterschiede zwischen den Anbietern geben.
Mehr dazu

Auch Edeka und Netto senken Preise

Die Supermarktkette Edeka teilte auf Anfrage mit, bei sich und der Discount-Tochter Netto die Preise für vergleichbare Artikel der Eigenmarke „in gleichem Umfang“ zu senken.
Grund für den Preisrutsch ist unter anderem die höhere Milchproduktion im Vergleich zum Vorjahr. Der Butterpreis schwankt häufiger stark. Im Oktober 2024 erreichte er einen Höchststand bei 2,39 Euro. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.