Baden-Württemberg: App ruft zu reduziertem Verbrauch von Strom ab 14 Uhr auf

Die App „StromGedacht“ von TransnetBW will Verbraucher über die Stabilität des Stromnetzes informieren. Am Mittwoch ging sie in den Alarmmodus.



Bis Dienstag, dem 6.12.2022, stand die Stromampel der App „StromGedacht“ des baden-württembergischen Netzbetreibers TransnetBW immer auf Grün. Dies bedeutete: „Stromversorgung gesichert“. Am Mittwoch war es damit vorbei. Erst war es der gelbe Warnmodus, auf den die App schaltete, ab 14 Uhr war sogar der rote Alarm angesagt.

Um 1…



