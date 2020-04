Berlin zieht nach: Maskenpflicht im Einzelhandel ab Mittwoch – MeckPomm: Arztattest lockert Maskenpflicht

Erst im öffentlichen Nahverkehr, nun auch im Einzelhandel. Ab morgen gilt eine erweiterte Maskenpflicht in Berlin. Und auch in Mecklenburg-Vorpommern gab es einige Änderungen. Hier wurden die Bedingungen zur Maskenpflicht teilweise gelockert.

Im öffentlichen Nahverkehr ist das Tragen einer einfachen Mund-Nase-Bedeckung bundesweit seit Montag vorgeschrieben. Eine medizinische Maske ist nicht nötig – vielmehr reichen einfache Masken aus, etwa selbstgenähte Exemplare. Auch Schals oder andere Tücher können benutzt werden.

Als letztes Bundesland hat Berlin nun am Dienstag eine Maskenpflicht für den Einzelhandel beschlossen. Die Pflicht für das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gilt bereits ab Mittwoch, wie Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte. Er begründete das Nachziehen des Berliner Senats mit dem notwendigen Arbeitsschutz in den Geschäften sowie dem „Erfolg der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr“.

Maskenpflicht in Arztpraxis in Mecklenburg-Vorpommern

Auch in Mecklenburg-Vorpommern gab es am heutigen Tag eine Änderung zur Maskenpflicht. Dort ist die Einführung einer Maskenpflicht für Patientinnen und Patienten in Arztpraxen beschlossen worden. Die Maske soll beim Besuch einer Arztpraxis mitgebracht und vor dem Betreten der Praxis angelegt werden. Das sei ein „notwendiger Beitrag zum Gesundheitsschutz“, heißt es von der Landesregierung. Jeder schütze beim Arztbesuch mit einer Maske in erster Linie andere Patienten, sich selbst und vor allem auch das medizinische Personal. Die Regelung tritt mit der Verordnung in Kraft.

Minister Glawe machte deutlich, dass mit der Regelung in Arztpraxen auch dem Wunsch der Ärztekammer M-V und der Kassenärztlichen Vereinigung M-V Rechnung getragen wird. „Eine Mund-Nase-Bedeckung, wie zum Beispiel eine Alltagsmaske, Schal oder ein Tuch sind – wie im Einzelhandel auch – möglich“, sagte Glawe. Die Regelungen gelten auch in Psychotherapie-Praxen und in Praxen anderer Gesundheitsberufe. In den Räumlichkeiten ist zudem ein Abstand von 1,5 Metern einzuhalten.

Arztattest gegen Maskenpflicht

Kinder bis zum Schuleintritt und Menschen, die aufgrund einer medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung tragen und dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen können, brauchen in Mecklenburg-Vorpommern ebenfalls keine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Das gilt beispielsweise beim Einkaufen und auch beim Besuch von Arztpraxen.

Kein Mund-Nasen-Schutz hinter Plexiglas



Beschäftigte, die durch anderweitige Schutzvorrichtungen geschützt werden, benötigen in Mecklenburg-Vorpommern hingegen keine Bedeckung. „Wer beispielsweise in Arztpraxen im Tresenbereich oder im Verkauf im Einzelhandel hinter einer Plexiglaswand sitzt, braucht nicht extra eine Mund-Nase-Bedeckung aufsetzen“, erklärte Glawe. (afp/sua)