Bundestag debattierte Sicherheitsgesetz für Hongkong + Video

Übergriffe von Linksextremen am Rande von Protesten für Meinungsfreiheit und Wahrung des Grundgesetzes haben sich in letzter Zeit gehäuft. In Stuttgart wurde ein Mann lebensbedrohlich verletzt. Sein Zustand ist nach wie vor kritisch. Das baden-württembergische Innenministerium warnt vor der linksextremen Gewalt. Mehr»