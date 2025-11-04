Logo Epoch Times

Kopf-an-Kopf

CDU/CSU und AfD bei 25,5 Prozent - erstmals seit zwei Monaten gleichauf

Laut dem neuen Insa-Meinungstrend liegen CDU/CSU und AfD mit jeweils 25,5 Prozent gleichauf. Die Union kann einen Punkt zulegen, während die AfD leicht verliert.

Erstmals seit zwei Monaten liegen Union und AfD in der Wählergunst bei Insa wieder gleichauf. Das meldet die „Bild“ (Dienstagsausgabe) unter Berufung auf den neuen „Meinungstrend“ des Instituts.
Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, kämen CDU/CSU auf 25,5 Prozent. Das ist ein Punkt mehr als in der Vorwoche. Die AfD verliert einen halben Punkt und landet ebenfalls bei 25,5 Prozent. Die SPD hält ihren Wert von 15 Prozent, ebenso die Grünen (elf Prozent) und das BSW (vier Prozent). Die Linke und die FDP verlieren jeweils einen halben Punkt und kommen auf elf beziehungsweise drei Prozent. Die Sonstigen erreichen zusammen fünf Prozent und damit 0,5 Punkte mehr.
Insa-Chef: „Union hat die AfD wieder eingeholt“

Insa-Chef Hermann Binkert sagte der „Bild“: „Die Union hat die AfD wieder eingeholt. Erstmals seit Ende September kommen Union und SPD zusammen wieder auf über 40 Prozent. Für 58 Prozent bleibt Schwarz-Rot aber hinter den Erwartungen. Trotz stärkerer Werte in der Sonntagsfrage ist das ein Alarmzeichen für die Koalition.“
Für den Insa-Meinungstrend im Auftrag der „Bild“ wurden vom 30. Oktober bis 3. November 2025 insgesamt 2.002 Bürger befragt. (dts/red)

