Corona-Enquete-Kommission: Post-Vac-Betroffene berichtet unter Tränen

Im Sächsischen Landtag beschäftigt sich nicht nur ein Untersuchungsausschuss mit der Corona-Zeit. Es tagt ebenfalls die Enquete-Kommission „Pandemie“. Am 22. August wurden dort in einer öffentlichen Sitzung neun Sachverständige aus unterschiedlichen Bereichen angehört.

Prof. Dr. Werner Bergholz erklärte als Experte für Qualitätsmanagement, dass selbst die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) keinen Nachweis sehe, dass die COVID-Impfung vor Ansteckung schütze. Zudem gebe es keinen Nachweis, dass die Weitergabe des Virus durch die Impfung verhindert wird. Stattdessen würde die Infektionswahrscheinlichkeit mit jeder COVID-Impfung steigen. Dabei beruft sich Bergholz auf eine US-Studie der Mayoklinik Cleveland.

Anhand untersuchter Studien und eigener Untersuchungen seien die meisten Corona-Maßnahmen wenig wirksam. SARS-CoV-2 sei in Deutschland kein gefährliches Virus gewesen. Massive gesundheitliche Probleme, die auch tödlich endeten, seien insbesondere durch die COVID-Impfung eingetreten. Bergholz schätzt, dass man aufgrund der COVID-Impfung in Deutschland 1 bis 2 Millionen schwer Geschädigte hätte.

Fallende Geburtenrate und Fruchtbarkeit

Besonders erschrocken zeigte sich Bergholz über die stark gesunkene Geburtenrate seit Impfbeginn. In Deutschland sei sie auf 80 Prozent im Verhältnis zurzeit vor der Impfkampagne gesunken. In Tschechien hätten Untersuchungen sogar ein Absinken der Geburtenrate auf 70 Prozent zum Ergebnis gehabt. Dort sei auch ermittelt worden, ob sich die durchschnittliche Fruchtbarkeit bei COVID-geimpften Frauen im gebärfähigen Alter verändert habe. Diese Frauen hätten laut den Ergebnissen 60 Prozent ihrer Fruchtbarkeit zu den ungeimpften Frauen eingebüßt, so der Sachverständige.

Rückgang der Geburtenrate in Deutschland. Foto: Präsentation Prof. Dr. Werner Bergholz. 4. Sitzung der Enquete-Kommission „Aufarbeitung der Corona-Pandemie: Lehren für den zukünftigen Umgang mit Pandemien im Freistaat Sachsen“ am 22.08.2025 im sächsischen Landtag in Dresden

Verstorben an oder mit Corona?

Dr. Werner Bergholz berichtete, dass Ende 2020 das Robert Koch-Institut (RKI) laut Lagebericht rund 30.000 Menschen in Deutschland angab, die an oder mit Corona verstorben sein sollen. In dieser Zahl seien jedoch auch andere Todesursachen enthalten, da die Datenlage in Deutschland schlecht sei, erklärte Bergholz.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sehen die Sterbefallzahlen der Jahre 2018 bis 2024 folgendermaßen aus

2018: 954.874 Menschen verstorben

2019: 939.520 Menschen verstorben

2020: 985.572 Menschen verstorben

2021: 1,02 Menschen verstorben

2022: 1,06 Millionen Menschen

2023: 1,02 Menschen verstorben

2024: 1,00 Menschen verstorben

Laut Bergholz liegt die Sterblichkeit bei COVID in Deutschland bei 0,6 Prozent. Damit schließt er sich einer Studie des Max-Planck-Instituts an, die schon im Mai 2020 eine Sterblichkeit von 0,2 bis 0,6 Prozent prognostiziert hatte.

Demnach war COVID in Deutschland mit der Grippe vergleichbar. Laut „MDR Wissen“ lag die Letalitätsrate der Grippewelle von 2017/2018 bei 0,5 Prozent. Der MDR meldete 2020 allerdings eine COVID-Sterblichkeitsrate von 1,8 Prozent.

Der Sachverständige Prof. Dr. Werner Bergholz. 4. Sitzung der Enquete-Kommission „Aufarbeitung der Corona-Pandemie: Lehren für den zukünftigen Umgang mit Pandemien im Freistaat Sachsen“ am 22.08.2025 im Sächsischen Landtag in Dresden. Foto: Matthias Kehrein/Epoch Times

Werner Bergholz gehörte dem nach § 5 Abs. 9 Infektionsschutzgesetz eingerichteten Sachverständigenausschuss an und war an dem Abschlussbericht des Gremiums zu den Rechtsgrundlagen und Maßnahmen der Pandemiepolitik beteiligt.

Internist stoppte COVID-Impfung

Anschließend berichtete der Mediziner Erich Freisleben von seinen Erfahrungen mit rund 2.600 Patienten in seiner internistischen Gemeinschaftspraxis in Berlin, die er 37 Jahre lang führte.

Entsprechend der Priorisierung hat er ab April 2021 die COVID-Impfung durchgeführt. Ende Mai verstarb einer seiner Patienten an einer Sinusvenenthrombose. Nachdem er zunehmend Nebenwirkungen bei seinen Patienten gesehen hatte, stellte er nach rund 350 verabreichten Impfdosen die Impfung ein. Seine Stammpatienten hätten sich teilweise andernorts weiter impfen lassen, sodass er später eine ähnliche Impfquote wie in der Allgemeinbevölkerung gehabt hätte, erklärte der Arzt.

Der Sachverständige Dr. med. Erich Freisleben. 4. Sitzung der Enquete-Kommission „Aufarbeitung der Corona-Pandemie: Lehren für den zukünftigen Umgang mit Pandemien im Freistaat Sachsen“ am 22.08.2025 im sächsischen Landtag in Dresden. Foto: Matthias Kehrein/Epoch Times

Freisleben meldete im September 2021 detailliert schwere Nebenwirkungen von 25 Patienten an das Paul-Ehrlich-Institut und die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft. Darunter halbseitige Lähmungen, teils schwere Thrombosen, Embolien und schwerste Beeinträchtigungen in der Muskulatur und Bewegungsfähigkeit sowie stark ausgeprägte Müdigkeitssyndrome.

Im Oktober 2021 leitete er das Material auch an eine medizinische Fachzeitschrift weiter. Aber auch von dort erhielt er keine Reaktion. Dabei ergaben die Nebenwirkungen für ihn ein eindeutiges Bild. Auch habe sich seine erste Einschätzung durch Spezialuntersuchungen am Immunsystem der betroffenen Patienten bestätigt, berichtete der Mediziner im Landtag.

Kritische Videos wurden gelöscht

Ein Video in den sozialen Netzwerken, in dem Freisleben damals seine Erkenntnisse öffentlich machte, wurde 700.000 Mal aufgerufen und intensiv kommentiert. Er erklärte sich dies mit dem starken Kontrast zwischen der öffentlichen Kommunikation, in der es hieß, es gebe keine Nebenwirkungen, und Menschen, die tatsächlich von Nebenwirkungen betroffen waren.

In den Kommentaren gab es zahlreiche Sätze wie diese: „Jeder Arzt sagt, das sei ein dummer Zufall. Ärzte bezweifeln, dass das von der COVID-Impfung kommt, und Facebook löscht Beiträge, wenn es um Todesfälle nach einer Impfung geht.“

Auch sein Video, in dem er Sorgen zur COVID-Impfung bei Kindern äußerte, sei vom Plattformbetreiber gelöscht worden. Nach seinen Video-Veröffentlichungen und einem MDR-Beitrag mit seinen Aussagen standen täglich lange Schlangen an Patienten aus ganz Deutschland vor seiner Praxis.

„Die kamen, weil sie vor Ort keinen Ansprechpartner gefunden hatten.“

3.000 von ihnen musste Freisleben abweisen, da seine Kapazität erschöpft war. Mit Kortison, Antihistaminika und Gerinnungshemmern erzielte er Behandlungserfolge, berichtete der Arzt.

Das Fazit seiner Untersuchungen an seinen Patienten war: Auf einen Post-COVID-Fall (also Langzeitschäden nach einer COVID-Infektion, auch als Long COVID bekannt) kamen zehn Post-Vac-Fälle (Langzeitschäden nach Impfung). Insgesamt stellte er bei über 300 Patienten schwere Impfnebenwirkungen fest. 262 Fälle von Nebenwirkungen nach einer COVID-Impfung meldete er weiter, was er nur bewältigen konnte, weil er dafür extra eine medizinische Kraft anstellte.

Überwiegend junge Menschen von Post-Vac betroffen

Eine Untersuchung bei 139 seiner Patienten mit Impfnebenwirkungen durch COVID-Vakzine ergab, dass mit der Zahl an erhaltenen Impfdosen das Infektionsrisiko stieg. So hatten von diesen 139 einmal geimpften Patienten nur 3,4 Prozent eine COVID-Infektion. Bei den zweifach Geimpften waren es bereits 7 Prozent. Von diesen 139 Patienten hatte kein einziger einen schweren Infektionsverlauf gehabt, was oft als Grund einer Long COVID-Erkrankung herangezogen wird.

Und auch Vorerkrankungen hätten bei den COVID-Impfnebenwirkungen eine untergeordnete Rolle gespielt. So habe es unter den 139 untersuchten Patienten nur 5,7 Prozent mit schweren Vorerkrankungen gegeben und 72 von ihnen hätten zuvor gar keine Vorerkrankungen gehabt, erklärte der Sachverständige.

Die Epoch-Times-Doku zeigt, wie Impfschäden das Leben von Menschen zerstören können, die vor einer mRNA-Injektion kerngesund waren. Foto: EpochTV

Bei fast 80 Prozent von ihnen sei die Nebenwirkung direkt nach der COVID-Impfung aufgetreten. Aber es habe auch Patienten mit Spätnebenwirkungen gegeben. So seien bei einigen erst nach 14 Tagen Probleme aufgetreten.

Ganz überwiegend habe es die junge Bevölkerung bei den Impfnebenwirkungen getroffen. Von den COVID-Impfgeschädigten seien rund 72 Prozent unter 60 Jahre gewesen. Die, die am wenigsten von einer tödlich verlaufenden COVID-Infektion gefährdet waren, hätten die meisten Impfschädigungen bekommen, fasste Freisleben zusammen.

Der Leistungsschwimmer Stephan Haider wählte angesichts seiner COVID-Impfschäden den Freitod. Foto: Screenshot MWGFD.org/Privat

„Direkt krank sehen sie ja nicht aus“

Danach berichtete Katharina Klausch als Vertreterin der Dresdner Selbsthilfegruppe „Long- und Post-COVID/Post-Vac/ME-CFS“ von ihren eigenen Erfahrungen als Betroffene. Ihren Beitrag wollte sie stellvertretend für alle ebenfalls Erkrankten vorgetragen wissen.

Darin berichtete sie, dass die Post-Vac-Betroffenen oft von Ärzten Sätze hören würden wie „Aber direkt krank sehen sie nicht aus“. Die Ärzte und andere Mitmenschen würden auch nicht den Tinnitus sehen, das Brennen und Jucken der Augen, das Brennen der Gelenke, das Muskelzucken, den arrhythmischen Herzschlag, das Gefühl von Ameisen, die scheinbar über Beine oder Gesicht laufen.

Genauso belaste sie Luftnot, starker Schwindel und Herzrasen bei leichten Anstrengungen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Wortfindungsschwierigkeiten oder eine Überreizung des Nervensystems durch bewegte Bilder und laute Töne.

Impfgeschädigte: Manche ertragen nicht einmal das Tageslicht

Auch die manchmal eintretende Orientierungslosigkeit, selbst auf bekannten Wegen oder im Supermarkt, bliebe für viele Mitmenschen unbekannt. Klausch sagte weiter:

„Und immer dieses Hinlegen – mehrfach am Tag, stundenlang. Manche liegen immer. Sie schaffen es nicht vor die Tür. Sie ertragen nicht einmal Tageslicht. Sie können vor Energiemangel kaum sprechen.“

Das Gefühl von Angst, Ungewissheit, Verzweiflung, Ohnmacht, Trauer und Hilflosigkeit zog sich wie ein roter Faden durch ihre Schilderungen. Mehrfach brach sie während ihrer Schilderungen in Tränen aus.

Als Fazit zählte sie auf: Es benötige eine Anerkennung von Post-Vac und eine saubere und eindeutige Diagnostik sowie eine fundierte Schweregradeinschätzung. Die Versorgungsmedizinordnung müsse dafür mit speziellen Leitlinien ergänzt werden. Auch seien wohnortnahe, spezialisierte Anlaufstellen notwendig und mehr Behandlungsoptionen – wie Off-Label-Medikamente, die von den Krankenkassen übernommen werden.

Am 26. September findet die nächste Sitzung der Enquete-Kommission „Pandemie“ im Sächsischen Landtag statt. Epoch Times wird weiter berichten.

