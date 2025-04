Deutschland „Gemeinschaftsdiagnose Frühjahr 2025“

„Deutsche Wirtschaft weiterhin in der Krise“: Experten erwarten „ein weiteres Stagnationsjahr“

„Die deutsche Wirtschaft ist weiterhin in schwerem Fahrwasser. Sie ist unterausgelastet. Wir erwarten ein weiteres Stagnationsjahr“, so fasst Stefan Kooths vom Kiel Institut für Weltwirtschaft die aktuelle Situation der deutschen Wirtschaft gegenüber Epoch Times zusammen. Er ist einer von sechs Wirtschaftsexperten, die ihren gemeinschaftlichen Wirtschaftsbericht am 10. April vorstellten und dabei auch den Inhalt des Koalitionsvertrags bewerteten.