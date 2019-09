China » Politik » Deutschland Grüne: Steinmeier soll in Glückwunsch-Telegramm zu Chinas Staatsgründung Hongkong ansprechen

Am 1. Oktober 1949 riss die Kommunistische Partei in China die Macht an sich – das ist bald 70 Jahre her. In seinem Glückwunsch-Telegramm zum 70. Jahrestag der Staatsgründung China soll Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Freiheitsrechte von Hongkong ansprechen, fordern nun die Grünen.