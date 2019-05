Grünen-Sprecher Lux schlägt Taser statt Schusswaffe für Polizisten vor

„Ich halte es für fraglich, ob alle Polizistinnen und Polizisten wie heute eine Schusswaffe tragen müssen“. Das sagte der innenpolitische Sprecher der Grünen, Benedikt Lux, in einem Interview für die Mai-Ausgabe der Fachzeitschrift der Gewerkschaft der Polizei (GdP).

Statt Schusswaffen schlägt er den Einsatz von Elektroschockpistolen, sogenannten Tasern vor. Seit Februar 2017 werden diese in zwei Polizeiabschnitten probeweise getestet. Lux sagte: „Der Taser könnte vieles abdecken.“

Der Vorschlag stößt auf Kritik. GdP-Sprecher Benjamin Jendro äußerte laut „Berliner Morgenpost“:

Ich schätze Benedikt Lux, aber dieser Vorschlag ist lächerlich. Unsere Kolleginnen und Kollegen können zu jeder Zeit und überall in dieser Stadt in eine Situation kommen, in der eine Schusswaffe ihr Leben und das der Bürgerinnen und Bürger schützen kann.“