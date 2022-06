Kein Friede auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking

Am 4. Juni veranstaltet der Arbeitsausschuss China der Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) zusammen mit dem Verein “Hongkonger in Deutschland” anlässlich des Massakers auf dem Platz des Himmlischen Friedens eine Mahnwache in Heidelberg. Sie erinnerten an die brutale Gewalt, mit der die Truppen der chinesischen Volksbefreiungsarmee die aufkeimende Demokratisierung Chinas in der Nacht vom 3. auf den 4. Juni 1989 niederschlugen.

“Bis heute darf in China nicht öffentlich über die Ereignisse des 4. Juni geredet werden”, kritisiert die IGFM. Die junge Generation wisse aufgrund von Zensur, Nationalismus und Propaganda durch die Kommunistische Partei Chinas kaum etwas von der Studentenbewegung im Jahr 1989 und deren Zerschlagung. Nach offiziellen chinesischen Angaben sind bei dem damaligen Vorfall 200 konterrevolutionäre Aufständische sowie zahlreiche Soldaten getötet worden. Andere Einschätzungen berichteten von Tausenden Todesopfern.