Logo Epoch Times

vor 22 Minuten

Ukraine beschießt Pipeline: Problem für deutsche Raffinerie?

vor einer Stunde

Missbrauchsfall Freizeitbad Rulantica: 31-Jähriger Tatverdächtiger in Haft genommen

vor 2 Stunden

Prozess gegen 16-jährigen mutmaßlichen Islamisten in Mainz begonnen

vor 3 Stunden

Deutsche Bischofskonferenz sieht vermehrt Vandalismus an Kirchen

vor 4 Stunden

DHL schränkt Paketversand in die USA ein

vor 4 Stunden

Klingbeil: Für die 30-Milliarden-Lücke brauche es eine „gemeinsame Kraftanstrengung"

vor 6 Stunden

Polizist stirbt durch Schüsse eines 18-Jährigen nach Raubüberfall

vor 7 Stunden

Debatte über Kassenbeiträge: Mehr Zuzahlung und Arztgebühr?

vor 7 Stunden

Ägypten enthüllt 2.000 Jahre alte Ruinen einer versunkenen Stadt vor Alexandria

vor 7 Stunden

Netanjahu kündigt Pläne zur Einnahme der Stadt Gaza an

Logo Epoch Times
Daten sichern

Linke und FDP kritisieren Dobrindts Pläne zur Speicherpflicht von IP-Adressen

Linke und FDP lehnen Dobrindts dreimonatige Vorratsdatenspeicherung als rechtswidrig ab und sprechen sich für ein gezielteres Verfahren aus.

top-article-image

Bis zu 3 Monate sollen die zurückverfolgbaren Daten gespeichert werden. Symbolbild.

Foto: Tippapatt/iStock

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Linke und FDP haben die von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) geplante Vorratsdatenspeicherung kritisiert.
„Noch nie konnte die Bundesregierung eine sachliche Begründung dafür liefern, warum eine dreimonatige Vorratsdatenspeicherung erforderlich und angemessen sei, etwa zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt an Kindern“, sagte die Linken-Politikerin Donata Vogtschmidt der „Augsburger Allgemeinen“.
„Die anlasslose Vorratsdatenspeicherung ist bereits mehrfach vor Gerichten gescheitert“, sagte Parteichef der FDP Christian Dürr.
Dürr schlug stattdessen das sogenannte „Quick-Freeze-Verfahren“ vor, mit dem im Verdachtsfall relevante Daten schnell gesichert werden können. „Es geht darum, Straftäter schnell ausfindig zu machen, anstatt alle Bürger anlasslos zu überwachen“, sagte Dürr.

Gesetzentwurf solle folgen

Union und SPD hatten sich im Koalitionsvertrag auf eine dreimonatige Speicherung von IP-Adressen durch Telekommunikationsanbieter geeinigt.
Damit sollen Ermittler künftig effektiver gegen sexuellen Kindesmissbrauch im Netz vorgehen können.
Ein entsprechender Gesetzentwurf solle „in den kommenden Wochen“ auf den Weg gebracht werden, erklärte Dobrindt am Donnerstag.
Mehr dazu
Bis 2017 gab es die Vorratsdatenspeicherung bereits. Sie wurde ausgesetzt, nachdem der Europäische Gerichtshof (EuGH) die damalige Regelung für europarechtswidrig erklärte.
Mit einer Entscheidung von 2022 erlaubte der EuGH aber unter bestimmten Voraussetzungen eine begrenzte Datenspeicherung. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.