Ministerpräsident Günther rechnet mit Corona-Bund-Länder-Gipfel am Sonntag

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) rechnet mit einem erneuten Corona-Krisengipfel am Wochenende. „Wir gehen im Moment davon aus, dass die Ministerpräsidentenkonferenz am Sonntag stattfindet“, sagte Günther am Donnerstag in Kiel.

Es bestehe ein großes Interesse daran, dass die Konferenz schnellstmöglich stattfinde, „um auch so schnell wie möglich Klarheit zu schaffen darüber, wie es zukünftig in Deutschland weitergeht“.

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), forderte indessen eine schnelle Entscheidung über einen verschärften bundesweiten Lockdown. Sie forderte Bund-Länder-Gespräche bereits für diesen Freitag. (afp/er)