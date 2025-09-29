Logo Epoch Times

ÖBB bedauert die Einstellung der Züge

Nachtzug von Berlin nach Paris wird ab 14. Dezember eingestellt

Der letzte Nachtzug von Berlin nach Paris fährt am 13. Dezember. Auch die Verbindung zwischen Wien über München und Paris wird eingestellt. Der Grund: Paris streicht die Subventionen.

Die ÖBB stellt mit ihren „Nightjet“-Zügen einen Großteil des Nachtzugsangebots in Deutschland.

Nach nur zwei Jahren wird der Nachtzug von Berlin nach Paris wieder eingestellt. Die Nightjet-Verbindung werde nur noch bis 14. Dezember angeboten, teilte am Montag der Betreiber, die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) in Wien, mit.
Grund sei die Entscheidung des französischen Verkehrsministeriums, „die staatlichen Leistungsbestellungen für das Jahr 2026 einzustellen“, also die Subvention zu streichen. Sie betrug nach Angaben aus Paris rund zehn Millionen Euro pro Jahr.
Mehr dazu
Betroffen ist auch die sogenannte Nightjet-Verbindung zwischen Wien über München und Paris; sie wird ebenfalls ab dem 14. Dezember eingestellt. Sie war 2021 gestartet.
Die ÖBB erklärten, sie bedauerten die Einstellung der beiden Nachtzugverbindungen nach Paris. Die Verbindung zwischen Wien und Brüssel dagegen bleibe auch 2026 im Angebot. Sie werde weiterhin dreimal wöchentlich bedient. (afp/red)

