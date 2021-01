Nawalny will Sonntag nach Russland zurückkehren

Der nach einem Giftanschlag in Deutschland behandelte russische Oppositionelle Alexej Nawalny hat für den kommenden Sonntag seine Rückkehr nach Russland angekündigt. Er werde am 17. Januar nach Russland fliegen, erklärte Nawalny am Mittwoch im Online-Dienst Instagram.

Auf Nawalny war im August vergangenen Jahres in Sibirien ein Anschlag mit einem Nervengift aus der Nowitschok-Gruppe verübt worden; anschließend wurde er nach Deutschland ausgeflogen und in der Berliner Charité behandelt. (afp)