Nehammer weist Seehofer-Kritik bei Migration zurück: Sozialer Frieden muss gewährleistet bleiben

Österreichs Innenminister Karl Nehammer hat die Aussagen seines deutschen Amtskollegen Horst Seehofer zurückgewiesen, durch „Egoismus“ eine gemeinsame EU-Asylpolitik zu gefährden. Österreich habe Hunderttausenden Schutz gewährt, wolle aber den sozialen Frieden erhalten.

In einem Gespräch mit der „Bild am Sonntag“ hat Bundesinnenminister Horst Seehofer Österreich und einigen weiteren EU-Mitgliedstaaten vorgeworfen, durch „Egoismus“ die Möglichkeiten der EU-Kommission zu einer gemeinsamen Asylpolitik einzuengen. Sein Amtskollege aus Österreich, Karl Nehammer, wies diese Kritik noch am Sonntag postwendend zurück.

Nehammer: „Egoismus“ ist Verantwortung für eigene Bürger

Für ihn als Innenminister, so zitieren österreichische Medien Nehammer unter Berufung auf die „dpa“, sei „Egoismus“, von dem Seehofer spreche, „keine politisch relevante Kategorie“. Der Minister ergänzte: „Ich trage Verantwortung für die in Österreich lebenden Menschen und ihre Sicherheit.“

Darüber hinaus habe Österreich, das etwa ein Zehntel der Einwohnerzahl Deutschlands aufweist, mit mehr als 207.000 Asylanträgen und mehr als 133.000 Schutzgewährungen einen erheblichen Beitrag zur Bewältigung der Flüchtlingskrise geleistet.

Seehofer hatte zuvor bedauert, die EU-Kommission habe „in der Asylpolitik in den vergangenen Jahren dramatisch an Kraft verloren“, was daran liege, dass sie „bislang kein Mittel gegen den Egoismus einiger EU-Mitgliedsstaaten“ gefunden habe. Seehofer nannte in diesem Kontext explizit auch Österreich.

Frust über Asyl-Misserfolg der deutschen Ratspräsidentschaft?

Offenbar bringt Seehofer mit seinen Aussagen auch die Enttäuschung darüber zum Ausdruck, dass es nicht gelungen war, die deutsche EU-Ratspräsidentschaft, die in der zweiten Jahreshälfte des Vorjahres stattgefunden hatte, zu einem Durchbruch hin zu einem gemeinsamen EU-weiten Asylkonzept zu bringen. Dies hätte der scheidenden Bundeskanzlerin Angela Merkel noch einmal einen standesgemäßen Erfolg vor dem Ende ihrer 16-jährigen Amtszeit als Regierungschefin eingebracht.

Allerdings scheint Deutschland mit seinem Ansinnen weniger Verbündete in Europa zu haben als man es sich in Berlin gewünscht hätte. Dies räumt Seehofer in dem BamS-Gespräch ebenfalls implizit ein, als er sagte, eine verlässliche Zusammenarbeit in Sachen Migration gebe es für Deutschland „derzeit nur mit Frankreich“.

Seehofer: Nach Corona wieder mehr Abschiebungen

Wie Österreich, dessen Strategie Nehammer zufolge vorrangig das Ziel verfolge, „die Systeme vor Überlastung und somit den sozialen Frieden für die in Österreich lebenden Menschen zu schützen“, will auch Seehofer trotz des Taliban-Vormarsches Abschiebungen nach Afghanistan nicht stoppen. Zu diesem Zweck verhandele er derzeit mit der Regierung in Kabul über Modalitäten der Rücknahme.

Er wolle auch über zusätzliche Möglichkeiten zur „freiwilligen Ausreise“ mit den Bundesländern reden. Nach dem Ende der Corona-Pandemie soll es zudem wieder mehr Abschiebungen geben, so Seehofer. Bis dato bereite die Seuche laut Seehofer jedoch auch diesbezüglich Probleme:

„Die Corona-Zeit war nicht die Zeit für Abschiebungen. Da hat jedes Land auf dieser Welt Angst vor eingeschleppten Infektionen.“

