Logo Epoch Times

vor 2 Minuten

Sinkende Netzentgelte entlasten Haushalte 2026 um bis zu 100 Euro

vor 33 Minuten

92-Jährige aus Bremen überführt Telefonbetrüger nach Schockanruf

vor einer Stunde

Großrazzia und bundesweite Festnahmen wegen Dopinghandels

vor einer Stunde

Dirk Rompf verzichtet auf Chefposten bei Bahn-InfraGo

vor 2 Stunden

EU-Kommission ermittelt gegen deutschen Softwarekonzern SAP

vor 2 Stunden

Ökonom zu Wachstumsprognose: Wie ein „Junkie, der in den Seilen hängt“

vor 3 Stunden

Döner-Streit zwischen Türkei und Deutschland beendet

vor 3 Stunden

Autozulieferer Bosch droht weiterer Stellenabbau im fünfstelligen Bereich - Bericht

vor 3 Stunden

Sarkozy in Libyen-Affäre teilweise schuldig gesprochen

vor 3 Stunden

Wirtschaftsinstitute fordern 12-Punkte-Plan für Reformen

Logo Epoch Times
„Zurecht“ ausgeschlossen

Palästinensische Flagge im Bundestag: Klöckner kritisiert Linken-Abgeordnete

Parlamentspräsidentin Klöckner sagte, sie behalte sich „bei weiterer Zuwiderhandlung“ einen längeren Sitzungsausschluss oder Ordnungsgelder vor.

top-article-image

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner spricht vor der konstituierenden Sitzung der Corona-Enquetekommission am 08.09.2025 im Bundestag.

Foto: Matthias Kehrein/Epoch Times

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Nach dem Eklat um das Zeigen einer palästinensischen Flagge im Bundestag hat Parlamentspräsidentin Julia Klöckner (CDU) den Sitzungs-Ausschluss von vier Linken-Abgeordneten verteidigt.
Diese seien „zurecht“ ausgeschlossen worden, sagte Klöckner (CDU) am Donnerstag im Plenum. „Wer Plakate, Fahnen und Rufe braucht“, könne diese auf der Straße zeigen. Im Bundestag sei dies aber nicht erlaubt. Sie behalte sich „bei weiterer Zuwiderhandlung“ einen längeren Sitzungsausschluss oder Ordnungsgelder vor.
 

Mit Klick auf den folgenden Button stimmen Sie zu, dass der Inhalt von twitter geladen wird.

Vinzenz Glaser, Cansin Köktürk, Lizzy Schubert und Charlotte Neuhäuser hatten am Mittwochnachmittag bei der Debatte um den Etat des Auswärtigen Amts im Bundestag die palästinensische Flagge hoch gehalten. Parlamentsvizepräsidentin Josephine Ortleb (SPD) verwies die vier daraufhin aus dem Saal und schloss sie von der weiteren Plenums-Sitzung aus.
Die vier Linken-Abgeordneten verteidigen indes ihr Vorgehen. „Die katastrophale Situation in Gaza lässt uns keine andere Wahl, als alle Register zu ziehen, um Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken“, erklärte Glaser am Mittwochabend.
„Der Bundestag darf niemals schweigen, wenn Menschenrechte verletzt werden“, fügte Parteikollegin Köktürk hinzu. Sie warf der Bundesregierung vor, „tatenlos“ zu bleiben, „während in Gaza täglich hunderte Menschen sterben und Hunger als Waffe eingesetzt wird“. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.