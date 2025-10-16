Logo Epoch Times

Anschlag auf Magdeburger Weihnachtsmarkt

Prozess gegen Todesfahrer von Magdeburg startet am 10. November

Der Prozess gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt soll am 10. November beginnen. Der aus Saudi-Arabien stammende Arzt hatte im Dezember 2024 sechs Menschen getötet und mehr als 300 verletzt.

Anschlag auf Magdeburger Weihnachtsmarkt (Archiv)

Foto: via dts Nachrichtenagentur

Redaktion
Der Prozess gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt soll am 10. November beginnen. Das geht aus der sitzungspolizeilichen Anordnung des Landgerichts Magdeburg hervor, wie der „Spiegel“ schreibt. Zwischenzeitlich hatte ein Beginn noch im Oktober im Raum gestanden.
Der aus Saudi-Arabien stammende Arzt Taleb Al Abdulmohsen war am 20. Dezember 2024 mit einem Mietwagen über den Weihnachtsmarkt in Magdeburg gefahren. Dabei tötete er einen neunjährigen Jungen und fünf Frauen im Alter von 45 bis 75 Jahren, mehr als 300 weitere Menschen wurden verletzt.
Laut Anklage der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg soll Abdulmohsen aus „Unzufriedenheit und Frustration“ gehandelt haben. Sie wirft ihm unter anderem sechsfachen Mord vor.
Strenge Sicherheitsvorkehrungen

Die Sicherheitsvorkehrungen für den Prozess sind nach „Spiegel“-Informationen streng. Demnach ordnete das Magdeburger Landgericht an, dass Abdulmohsen an Händen und Füßen gefesselt in den Gerichtssaal geführt wird.
Die Fußfesseln muss er auch während der Verhandlung tragen. Zudem sollen ihn stets mindestens zwei Justizwachtmeister bewachen. (dts/red)

