Psychologe: „Generation von Narzissten“ – Deutschland betreibt „staatlich verordnete Verdummung“

In einem Interview mit „Focus online“ hat der bekannte Bonner Kinder- und Jugendpsychiater Michael Winterhoff den Bildungsreformen der vergangenen 20 Jahre ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt. Vor allem das Konzept des „offenen und freien Arbeitens“, das in Kitas und an Schulen verordnet worden sei, habe die Psyche von Kindern nachhaltig geschädigt. Er fordert Eltern dazu auf, sich gegen diese Konzepte zur Wehr zu setzen und Lehrer bei ihrem Protest mit ins Boot zu holen.

Der 1955 geborene Winterhoff verweist in dem Gespräch darauf, dass seine Generation und die darauf folgende jeweils zu einer der erfolgreichsten der Welt geworden seien. Dies habe daran gelegen, dass diese „in einer Hochkultur, ähnlich der Römer und Griechen, groß geworden“ seien. Man sei „umsichtig, weitsichtig, vorausdenkend“ gewesen und hätte alle Leistung erbringen können. „Die größte Errungenschaft war die, dass jeder Mensch im Rahmen der Kindheit eine emotionale, soziale Psyche entwickelt.“

Kinder brauchen ein Gegenüber zur Orientierung

Demgegenüber schafften die heute dominanten Erziehungsmaximen eine Generation auf sich allein gestellter Narzissten, die „lustorientiert in den Tag leben, in völliger Versorgungsabhängigkeit“. Daraus würden unfreie Menschen entstehen, die nicht mehr in der Lage wären, eine Demokratie zu leben, in dem der Stärkere für den Schwächeren da sei.

Kinder bräuchten Zeit, um sich zu entwickeln, betonte Winterhoff weiter. Die Erwachsenen seien dafür zuständig, sie ins Erwachsenenleben zu führen: „Die Kindheit ist die einzige Phase im Leben, in der der Mensch keine Verantwortung tragen sollte.“

Bis 1995 habe man davon ausgehen können, dass alle Kinder auf dem psychischen Entwicklungsstand wären, der ihrem Alter als angemessen galt. Dann sei auf Druck der OECD eine neue Strategie verordnet worden:

Experten der OECD bestimmten, Kinder müssten sich möglichst früh alles selbst erarbeiten und selbst entscheiden. Das ist eine rein ideologische Verfügung. Lehrer wurden nicht gefragt, sondern haben einen Maulkorb bekommen. Bildungspolitisch wird diese Strategie fortgesetzt. Was in Deutschland passiert, ist mittlerweile eine staatlich verordnete Verdummung“, so Winterhoff.

„Tennis nicht durch Zusehen lernen“

Dass – laut Konrad-Adenauer-Stiftung – etwa 50 Prozent der deutschen Abiturienten nicht mehr hochschulreif seien und ernste Schwierigkeiten in Mathematik, Deutsch und sogar sinnerfassendem Lesen hätten, sei eine Konsequenz davon. In kaufmännischen Berufen sei ein Drittel der Lehrstellen nicht besetzt.

Kinder, so Winterhoff, bräuchten nicht bloße „Begleiter“, die nur dabeistünden, wenn diese sich frei entfalteten. Sie bräuchten Halt und Orientierung, die sich nur an einem Gegenüber entwickeln könne. Dieses Gegenüber habe die Aufgabe, Verbindlichkeit herzustellen. Nur so könne ein Kind Sicherheit gewinnen, „um zu lernen, was gut und was schlecht ist“.

Ein klassisches Erziehungsideal verglich Winterhoff mit dem Trainer-Schüler-Verhältnis auf dem Tennisplatz, wenn der Trainer Arm- und Beinhaltung des Schülers korrigiere und einen passenden Übungsplan erstelle.

Heute sei man davon hingegen abgekommen: „Bei den kleinen Kindern heute machen wir es so: Sie bekommen einen Tennisplatz, einen Schläger und Bälle. Dann sollen sie es sich selbst beibringen. Es gibt schon einen Trainer, den man mal fragen kann oder der mal vorspielt. Aber so würden aus den Kindern niemals Tennisspieler werden.“

Bewusste Auszeiten von modernen Geräten

Um der Entwicklung gegenzusteuern, sollten Eltern Druck machen, sich beim Träger beschweren, an die Bildungspolitiker herantreten. Sie sollten Kitas mit klaren Strukturen, klaren Abläufen, klaren Bezugspersonen und Förderung in Bereichen wie Sozialverhalten und Motorik einfordern.

Eltern müssten zudem selbst zur Ruhe kommen und sich regenerieren. Meditationen könnten dabei helfen oder Waldspaziergänge. Zudem sollte man von der permanenten Gebundenheit an moderne Elektronik Abstand nehmen:

Wir müssen uns Auszeiten von diesen modernen Geräten nehmen. Ich würde mir von Eltern wünschen, dass mindestens an einem Tag am Wochenende alle keinen Zugang zu Smartphones, Tablets und Co. haben und stattdessen natürliche Aktivitäten wie Wandern, Radfahren, Schwimmen wiederentdecken.“

Man müsse Kinder „gar nicht konkret für irgendeine Zukunft vorbereiten, weil wir gar nicht wissen, wie diese aussieht“, so Winterhoff weiter. Es gehe jedoch darum, ihnen eine intakte Psyche mitzugeben, um ihnen die Möglichkeit zu geben, in jeder Zeit bestens klarzukommen. Auf Dauer könne Deutschland „kein Land mit Menschen sein, die nicht lebenstüchtig und arbeitsfähig sind“.



