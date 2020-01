Deutschland Seehofer: Gewalt gegen Politiker ist eine Gefahr für die Demokratie

Horst Seehofer begrüßt einen besseren Schutz für Politiker. Nach Schüssen auf das Bürgerbüro des SPD-Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby in Halle an der Saale hatte Lars Klingbeil einen parteiübergreifenden Krisengipfel angeregt. Dafür schrieb er einen Brief an alle Parteien – mit Ausnahme der AfD.