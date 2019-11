Söder: Mein Platz ist „in Bayern und nicht in Berlin“

CSU-Chef Markus Söder sieht trotz der großen Zustimmung für seinen Auftritt beim CDU-Parteitag in der vergangenen Woche seinen Platz in Bayern.

„Ich helfe gern mit in Deutschland, aber meine Politik ist in Bayern und nicht in Berlin“, sagte der bayerische Ministerpräsident der „Bild“-Zeitung vom Donnerstag. Spekulationen im Nachgang seiner CDU-Parteitagsrede in Leipzig, er käme als Nachfolger für Bundeskanzlerin Angela Merkel in Frage, würden ihm allerdings schmeicheln.

Über seinen Politikstil sagte der Ministerpräsident, er wolle „Freude am Regieren offen zeigen“ und Bayern voranbringen. „Ich will aber auch Deutschland voranbringen, weil ich feststelle, dass es in der Bundesregierung schwer fällt, etwas zu bewegen.“ (afp)