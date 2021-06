SPD-Abgeordnete Scheer: Luftkampfsystem FCAS droht „Milliardengrab“ zu werden

Vor den Beratungen im Haushalts- und im Verteidigungsausschusses über das geplante europäische Luftkampfsystem Future Combat Air System (FCAS) warnt die SPD-Abgeordnete Nina Scheer vor der Genehmigung des Projekts.

„Nach jetzigem Stand der Dinge existiert kein fertiges Konzept für FCAS“, erklärte sie am Dienstagabend (15. Juni). Der Haushaltsausschuss solle „keine Milliardenbeträge freigeben, noch bevor überhaupt klar ist, unter welchen Bedingungen und welchen Inhalten ein auf Jahrzehnte angelegtes Rüstungsprojekt durchgeführt wird“.

Entwicklung von Nachfolger für Eurofighter

Bei FCAS geht es zum einen um die Entwicklung eines neuen europäischen Kampfjets, der ab etwa 2040 dem Eurofighter und der französischen Rafale nachfolgen soll.

Das Projekt, das Deutschland, Frankreich und Spanien gemeinsam verfolgen, umfasst aber auch unbemannte Luftfahrzeuge wie Drohnen sowie eine gemeinsame „Gefechts-Cloud“, die den Datenaustausch der vernetzten Systeme ermöglichen soll.

„Alle zur Verfügung stehenden Informationen deuten darauf hin, dass das Projekt sicherheitstechnisch verfehlt und damit ein Milliardengrab wird“, warnte Scheer unter Verweis auf Stellungnahmen des Bundesrechnungshofs und des Bundeswehr-Ausrüstungsamts.

Die bisher vorliegenden Daten ließen „weder erkennen, wie es sich in eine auf Friedenssicherung ausgelegte, europäische Verteidigungsarchitektur einfügen soll, noch wie die Einbindung der Vertragsstaaten effektiv ausgestaltet wird“.

Verteidigungsausgaben von 4,5 Milliarden Euro

Die Entscheidung, ob FCAS eine Zukunft habe, müsse „parlamentarisch nach der Konzeptphase entschieden werden“, forderte Scheer. „Eine Vorlage, die diese Entscheidung in die Hände der betreffenden Projektträger und damit der Rüstungsindustrie legt, ist nicht zustimmungsfähig.“

Der Haushaltsausschuss des Bundestags soll in seiner Sitzung am Mittwochnachmittag umfangreiche Mittel für FCAS freigeben. Laut Scheer geht es um die Bewilligung überplanmäßiger Verteidigungsausgaben in Höhe von 4,5 Milliarden Euro. Bereits am Mittwochvormittag befasst sich der Verteidigungsausschuss mit dem Rüstungsvorhaben. (afp)

