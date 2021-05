Weimar: Grund- und Menschenrechte beerdigt

Am 1. Mai in Thüringen

Bis zu 1.000 Menschen folgten am 1. Mai dem Aufruf von Juristen, am Weimarer Amtsgericht Weiße Rosen niederzulegen. Unter dem Motto „Wir gedenken der Grund- und Menschenrechte, die im April 2021 in Weimar beerdigt worden sind“ wollten sie ein Zeichen setzen. Die Aktion wurde von der Stadt verboten.

Mit einer spontanen Versammlung machten die Teilnehmer trotzdem auf sich aufmerksam und zollten dem Mut des Weimarer Richters Tribut, der ein Urteil auf Aufhebung der Maskenpflicht des Abstandhaltens und der Schnelltests an zwei Schulen erließ. Dieser sah darin eine Gefahr für das geistige, körperliche oder seelische Wohl der Kinder, ihm wird jetzt Rechtsbeugung vorgeworfen.

Viele Angereiste wurden schon außerhalb der Stadt kontrolliert und davon abgehalten, nach Weimar zu kommen. Rechtsanwalt Ralf Ludwig empfahl den Abgewiesenen, in diesem Fall zum Erfurter Gericht zu fahren, wo ebenfalls weiße Rosen und weiße Kerzen hinterlassen werden konnten. Wer nicht nach Weimar oder Erfurt reisen wollte, konnte auch vor jedem anderen Amtsgericht in dieser Form an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit appellieren.



Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!