„Seenotrettung“: Blog wirft ARD Scripted Reality vor – „Panorama“ weist Vorwürfe zurück

Wie viel vom modernen Heldenepos der „Sea Watch“ und ihrer Kapitänin Carola Rackete ist authentisch – und wie viel trägt Züge von Scripted Reality? Seit einigen Tagen wird diese Frage in traditionellen wie sozialen Medien kontrovers diskutiert, und mittlerweile gewinnt der Fall auch an politischer Brisanz.

Der Grund: Ex-Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen hat auf Twitter einen Artikel des rechtsgerichteten Kommentarblogs „Journalistenwatch“ (Jouwatch) geteilt. Darin führt das Blog mehrere Anhaltspunkte in einem „Panorama“-Beitrag des NDR über die jüngste „Seenotrettungs“-Aktion der NGO auf, die aus seiner Sicht dafür sprechen, dass sowohl die „Rettung“ als auch die anschließende Konfrontation mit italienischen Behörden inszeniert gewesen wären.

Maaßen hielt die Darstellung von Jouwatch offenbar zumindest anfänglich für ausreichend plausibel, um auf seiner Pinnwand darauf aufmerksam zu machen – verbunden mit der Bemerkung:

Damit spielte der frühere Verfassungsschutzchef auf eine jüngst von ihm getroffene Aussage an, in welcher er die Schweizer „NZZ“ als „das neue Westfernsehen“ bezeichnet und auf ob des DDR-Vergleiches erboste deutsche Politiker und Journalisten mit den Worten reagiert hatte: „Es gibt zu viele Relotiusse.“

Mittlerweile ist der Tweet von Maaßen nicht mehr verfügbar. In der „Panorama“-Ausgabe vom Freitag (12.7.) auf ARD wurde erwähnt, dass das Reporterteam aus Nadia Kailouli und Jonas Scheijäg die „Sea Watch“ über die gesamte Zeit ihrer medial intensiv begleiteten „Odyssee“ begleitet hatte. Die ARD selbst erklärt:

Am 9. Juni 2019 ist die ‚Sea-Watch 3‘ vom Hafen in Licata (Sizilien) in See gestochen. Unsere Reporter waren von Beginn an dabei und haben das Geschehen auf dem Schiff seitdem jeden Tag bis zur Festnahme von Kapitänin Carola Rackete am frühen Morgen des 29. Juni beobachtet und dokumentiert.“