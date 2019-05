Politik » Deutschland » Politik » Welt Die Last auf der Autobahn: Hessen erprobt erstmals eHighway für Lkw mit Oberleitung

Die erste Teststrecke für elektrische Lkw mit Oberleitung in Deutschland ist am Dienstag in Hessen eröffnet worden. Auf der A5 sollen bis Mitte 2020 fünf sogenannte Oberleitungs-Hybrid-Lkw (OH-Lkw) mehrmals täglich fahren.