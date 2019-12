Chinas KP will Bibel und Koran „sozialistisch“ umschreiben

Das Regime der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) in Peking will unter die historisch-kritischen Religionsexegeten gehen. Dies berichtet die „Daily Mail“. Der Meldung zufolge sollen alle klassischen religiösen Bücher, unter anderem die Bibel und der Koran, „re-evaluiert“ werden. Anschließend sollen sie dort, wo die Zensoren Änderungsbedarf sehen, durch Neuübersetzung oder Umschreibung in einer Weise adaptiert werden, die mit „sozialistischen Werten“ und den „Erfordernissen der Zeit“ konformgeht.

Die Neuausgaben dürfen keine Inhalte mehr enthalten, die den Überzeugungen der Kommunistischen Partei zuwiderlaufen. Die Anordnung wurde im November während eines Treffens des „Komitees für ethnische und religiöse Angelegenheiten in der politischen Beraterkonferenz des chinesischen Volkes“ getroffen, das zuständig ist für ethnische und religiöse Angelegenheiten.

„Häretische Ideen“ bekämpfen

Bibel und Koran werden darin zwar nicht explizit erwähnt, es ist jedoch die Rede von einer „umfassenden Evaluierung bestehender religiöser Klassiker, die auf Inhalte abzielt, die mit dem Fortschritt unserer Zeit nicht konformgehen“. An der Sitzung hat der Nachrichtenagentur Xinhua zufolge eine 16-köpfige Expertengruppe teilgenommen, die neben – kommunistisch-atheistischen – Funktionären des Zentralkomitees der KPCh auch Vertreter unterschiedlicher Religionsgemeinschaften umfasste. Geleitet hat sie der Vorsitzende der Beraterkonferenz, Wang Yang.

Wang unterstrich einem Bericht von „Le Figaro“ zufolge, dass religiöse Würdenträger die Pflicht hätten, die Anweisungen von Präsident Xi Jinping zu befolgen und die Lehren der verschiedenen Religionen in Übereinstimmung mit den „Kernwerten des Sozialismus“ und den „Erfordernissen der Zeit“ zu interpretieren. Er forderte die religiösen Führer des Landes auf, ein „religiöses System mit chinesischen Charakteristika“ zu schaffen.

Die „Re-Evaluierung“ der religiösen Bücher würden verhindern, dass „extreme Gedanken“ und „häretische Ideen“ das Land untergrüben. Die übrigen versammelten Offiziellen erklärten, Wangs Forderungen gingen konform mit dem „geschichtlichen Auftrag“ der Religionen.

Repression gegen alle Glaubenssysteme außerhalb der KP

Das Dokument steht offenkundig im Zusammenhang mit den staatlichen Repressionen gegen die großen Religionsgemeinschaften, die bereits aus der Vergangenheit bekannt waren. Die VR China wird von Organisationen wie Open Doors seit Jahrzehnten unter den Länder mit der intensivsten Christenverfolgung geführt. Gläubige und Priester werden willkürlich inhaftiert, auch auf die Besetzung von Ämtern in der Katholischen Kirche nimmt der Staat Einfluss.

Die jüdische Gemeinde der Kaifeng umfasst nur noch etwa 2800 Personen, sie gilt als so weit assimiliert und in ihren religiösen Praktiken ausgelöscht, dass ihre Angehörigen nicht einmal berechtigt wären, auf der Basis des seit 1950 geltenden Rückkehrrechts die Alija zu vollziehen – also nach Israel auszuwandern. Zudem geht das Regime mit Gewalt und Willkür gegen buddhistische Gemeinschaften in Tibet oder traditionelle Kultivierungsbewegungen wie Falun Gong vor.

Erst vor wenigen Wochen wurden Dokumente an die „New York Times“ geleakt, die zeigen, dass die Führung um Staatschef Xi Jinping Terrorakte radikaler Muslime gezielt instrumentalisierte, um breit angelegte Repressionsmaßnahmen gegen weite Teile der Bevölkerung in der Provinz Xinjiang insgesamt zu rechtfertigen.

Peking beklagt „Schmutzkampagne“ gegen „Berufsbildungszentren“

Mittlerweile soll etwa eine Million muslimischer Bewohner der Provinz Xinjiang in Umerziehungslager eingewiesen worden sein, wo Indoktrination mit kommunistischer Propaganda und auch Übergriffe an der Tagesordnung sein sollen. Die Insassen würden Experten der Vereinten Nationen zufolge dort gezwungen, Schweinefleisch zu essen, und es sei ihnen untersagt, ihre Muttersprache zu benutzen.

US-Außenminister Mike Pompeo hatte als Reaktion auf die Enthüllungen im November scharfe Kritik an der Unterdrückung der Religionsfreiheit durch das Regime in Peking geübt. Er sprach von einer „massiven und systematischen Repression“ gegen Muslime und andere Minderheiten.

Peking hatte die Existenz der Lager erst bestritten, später aber eingeräumt, „Berufsbildungszentren“ in Xinjiang eingerichtet zu haben, deren Ziel es sei, „Extremismus zu verhindern“, indem sie „Mandarin und Fertigkeiten für den Arbeitsmarkt“ lehrten. Der Sprecher des Außenministeriums der VR China, Geng Shuang, beschuldigte „einige Medien“ am Montag (23.12.), eine „Schmutzkampagne“ gegen „Chinas Antiterror- und Anti-Extremismus-Bemühungen in Xinjiang“ zu führen. Die von der New York Times veröffentlichten Dokumente, aus denen die Unterdrückungsabsicht gegenüber der Religionsfreiheit in der Provinz hervorgeht, seien „reine Erfindungen und Fake-News“.

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]