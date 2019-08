Nachwuchs bei der First Family: US-Präsident Trump wird zum zehnten Mal Opa

Nachwuchs bei der First Family: US-Präsident Donald Trump ist zum zehnten Mal Großvater geworden. Die Frau seines Sohns Eric brachte eine Tochter zur Welt, teilte Eric Trump am Montagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Es ist bereits das zweite Kind des Paares.

„@LaraLeaTrump und ich freuen uns, Carolina Dorothy Trump auf der Welt willkommen zu heißen. Wir lieben dich jetzt schon!“, schrieb der Präsidentensohn auf Twitter.

.@LaraLeaTrump and I are excited to welcome Carolina Dorothy Trump into the world. We love you already!

— Eric Trump (@EricTrump) August 20, 2019