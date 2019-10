Trump: „Nahezu alles was der ‚Whistleblower‘ über ‚Ukraine-Anruf‘ sagt, ist falsch“

Präsident Donald Trump sagte, dass „fast alles“, was die Person (die Beschwerde gegen ihn eingereicht hat) über sein Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenski gesagt hat, falsch sei.

Die Abschrift des Telefonats wurde letzte Woche freigegeben und die Beschwerde einen Tag später. Die Beschwerde, die sich ausschließlich auf Informationen stützte, die von anderen oder Medienberichten stammen, enthielt große Widersprüche zu dem Transkript.

„Wenn also der so genannte Informant alle Informationen aus zweiter Hand hat, und fast alles, was er über meinen ‚makellosen‘ Anruf beim ukrainischen Präsidenten gesagt hat, falsch ist (sehr zur Verlegenheit von Pelosi & Schiff), warum dürfen wir ihn nicht interviewen und alles über den Informanten und die Person erfahren, die ihm alle falschen Informationen gegeben hat“, sagte Trump in einer Erklärung auf Twitter am Dienstag (1. Oktober).

„Es handelt sich einfach um ein Telefongespräch, das nicht schöner, wärmer oder besser hätte sein können. Überhaupt kein Druck (wie vom ukrainischen Präsidenten bestätigt). Dies ist nur ein weiterer Demokraten-Schwindel!“

