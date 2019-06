Trump: Wenn es nach Bolton ginge, würden wir es mit der ganzen Welt auf einmal aufnehmen

Donald Trump will den Iran nicht leichtfertig angreifen. Das machte der US-Präsident am Sonntag in einem Interview mit dem US-Sender NBC deutlich.

Trump bestätigte aber, dass, wenn es nach seinem obersten außenpolitischen Berater John Bolton ginge, die USA den Iran bereits angegriffen hätte. Und nicht nur den Iran – Bolton würde die USA gleich in mehrere internationale Konflikte verwickeln. Doch der US-Präsident besteht darauf, in diesen heiklen Angelegenheiten das letzte Wort zu haben. Ob amerikanische Raketen gegen den Iran fliegen, das will Trump selber entscheiden.

NBC-Moderator Chuck Todd fragte den Präsidenten, ob er von seinen Beratern „in eine militärische Aktion gegen den Iran gedrängt“ werde. Darauf antwortete Trump:

Trump betonte aber auch, Bolton in seinem Team zu schätzen.

John Bolton war bereits während der Regierungen von Ronald Reagan und George W. Bush im Weißen Haus.

