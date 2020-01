Verdeckte Arbeit für Peking: USA klagen Harvard-Professor, Forscher und Agentin an

Die Bundesbehörden haben einen Harvard-Professor, einen chinesischen Militärbeamten und einen chinesischen Forscher in drei nicht miteinander in Zusammenhang stehenden Fällen wegen Vergehen im Zusammenhang mit der Unterstützung des chinesischen Regimes angeklagt, teilte das Justizministerium am 28. Januar mit.

In einem Fall wurde Charles Lieber, Vorsitzender der Fakultät für Chemie und chemische Biologie an der Harvard-Universität, am 28. Januar in seinem Büro verhaftet, weil er angeblich über die Finanzierung, die er vom chinesischen Regime erhalten hatte, gelogen haben soll.

Eine chinesische Militärangehörige wurde am selben Tag angeklagt, weil sie sich in ihrem Visumsantrag für die Vereinigten Staaten angeblich fälschlicherweise als „Studentin“ identifiziert und über ihren laufenden Militärdienst gelogen hatte.

Die Bundesstaatsanwaltschaft kündigte auch Anklage gegen einen chinesischen Krebsforscher an, der im Dezember 2019 auf einem Flughafen in Boston verhaftet wurde, weil er angeblich versucht hatte, Fläschchen mit biologischen Proben herauszuschmuggeln.

Harvard-Professor

Lieber, ein 60-jähriger Harvard-Professor, der sich auf Nanowissenschaften spezialisiert hat, soll jahrelang an Chinas staatlich finanziertem „Plan der tausend Talente“ teilgenommen haben, während er an sensibler US-Forschung arbeitete, so die Staatsanwälte.

Das chinesische Rekrutierungsprogramm zielt darauf ab, weltweit Top-Experten anzuwerben, und hat „Personen für den Diebstahl proprietärer Informationen und die Verletzung von Exportkontrollen belohnt“, hieß es in der Anklageschrift.

Der Forscher hat dem Dokument zufolge seit 2008 mehr als 15 Millionen Dollar an Finanzmitteln von den National Institutes of Health (NIH) und dem Verteidigungsministerium erhalten. Die Offenlegung der ausländischen Unterstützung ist Teil der Voraussetzung für den Erhalt solcher Bundesmittel.

„An Pekings Geld sind immer Bedingungen geknüpft“, sagte Senator Ben Sasse (R-Neb.), ein Mitglied des Senatsausschusses für Geheimdienstangelegenheiten, in einer Erklärung nach der Ankündigung der Anklage gegen Lieber und fügte hinzu, dass „es wichtig ist, dass die Amerikaner sich davon fernhalten, Menschenrechtsverletzern in der Kommunistischen Partei Chinas zu helfen“.

„Die Kommunistische Partei Chinas arbeitet hart daran, sich selbst zur herausragenden Supermacht der Welt zu machen, und das Tausend-Talente-Programm soll China einen wirtschaftlichen und militärischen Vorsprung verschaffen, indem es mit Wissenschaftlern in der freien Welt Verträge abschließt und deren Forschung stiehlt“, sagte Sasse am 28. Januar.

Lieber begann 2011 als „strategischer Wissenschaftler“ mit der Technischen Universität Wuhan (WUT) zusammenzuarbeiten und war von 2012 bis 2017 als Vertragsteilnehmer am Programm „Tausend Talente“ beteiligt, hieß es in der Anklageschrift.

Der Vertrag berechtigte ihn zu einem Gehalt von 50.000 Dollar pro Monat mit bis zu 1 Million Yuan (damals 158.000 Dollar) an Lebenshaltungskosten über drei Jahre. Im Gegenzug würde Lieber mindestens neun Monate pro Jahr für die WUT arbeiten und für die WUT Forschung betreiben und veröffentlichen. Er sollte die Glaubwürdigkeit von insgesamt etwa vier bis sechs Wissenschaftlern und Doktoranden aufbauen und ein bis drei Spitzenwissenschaftler als Gastwissenschaftler einstellen.

Im Januar 2013 unterzeichnete Lieber im Namen von Harvard eine Vereinbarung über ein fünfjähriges „kooperatives Forschungsprogramm“, das – ohne Rücksprache mit Harvard-Beamten – Forschern der WUT einen zweimonatigen Besuch seiner Abteilung in Harvard pro Jahr ermöglichte, hieß es in der Beschwerde. Ziel der Vereinbarung sei es, die fortgeschrittene Forschung an Lithium-Ionen-Batterien auf Nanodrahtbasis für Elektrofahrzeuge zu fördern. Die Vertreter von Harvard sagten den Ermittlern, dass er nicht die Befugnis habe, solche Verträge abzuschließen.

Er erhielt auch 1,5 Millionen Dollar für die Einrichtung eines gemeinsamen Forschungslabors an der WUT unter Verwendung des Namens und Logos von Harvard ohne Wissen von Harvard, was eine Verletzung der Richtlinien der Schule darstellt, so das Dokument. Als er mit Harvard-Beamten konfrontiert wurde, log er, indem er sagte, die WUT habe ohne seine Zustimmung gehandelt.

Laut der Beschwerde bestritt Lieber jegliche Beteiligung am Programm „Tausend Talente“, als ihn die Ermittler des Verteidigungsministeriums im April 2018 zu seiner ausländischen Forschungsoffensive befragten. Er sagte, er sei nie gebeten worden, dem Programm beizutreten, war sich aber „nicht sicher“, wie China ihn einstufte.

Verdeckte Arbeit für Peking

Dann schickte er seinem Mitarbeiter eine E-Mail, in der er sagte, er sei „um den Schlaf gebracht worden, weil er sich um die chinesische Webseite sorgte“, auf der er als Leiter des Labors aufgeführt war, und fügte hinzu, dass er „vorsichtig sein wird, was ich mit der Harvard-Universität bespreche“ und dass „nichts davon den Ermittlern der Regierung mitgeteilt wird“.

Auf eine ähnliche Anfrage des NIH veranlasste Lieber Harvard dazu, dem NIH fälschlicherweise zu sagen, dass Lieber „keine formelle Verbindung mit der WUT“ habe und dass er laut der Beschwerde nie am Tausend-Talente-Programm teilgenommen habe.

Zwei chinesische Forscher angeklagt

Yanqing Ye, ein weiblicher Leutnant der Volksbefreiungsarmee, wurde am selben Tag ebenfalls wegen Visabetruges angeklagt.

In der Bundesbeschwerde hieß es, dass Ye, die von Oktober 2017 bis April 2019 als Austauschstudentin an der Universität Boston unter der Schirmherrschaft der chinesischen Regierung studierte, bei der Beantragung ihres Visums ihren weiteren Militärdienst nicht offenlegte.

Während ihres Austauschprogramms führte Ye weiterhin „zahlreiche Aufträge“ für das chinesische Militär aus, darunter das Einholen von US-Militärinformationen und das Senden von US-Dokumenten nach China, so die Anklage.

Ye wurde beschuldigt, in einem Visumsantrag über ihren militärischen Hintergrund gelogen zu haben und einen FBI-Offizier zu belügen. Sie war auch als chinesische Agentin tätig – sie befindet sich derzeit in China.

Die Bundesermittler klagten auch Zheng Zaosong, ein weiterer Harvard-Medizinforscher aus China, an, weil er angeblich versucht haben soll, biologische Forschungsexemplare aus den Vereinigten Staaten zu schmuggeln.

Von August 2018 bis Dezember 2019 arbeitete Zheng im Wenyi-Wei-Labor des Beth Israel Deaconess Medical Center in Harvard und erforschte dort Krebserkrankungen und Krebszellen.

Er wurde am 9. Dezember verhaftet, bevor er am internationalen Flughafen Boston Logan mit 21 aus dem Labor gestohlenen Fläschchen mit biologischem Material an Bord eines Fluges nach Beijing ging, wie aus dem Gerichtsdokument hervorgeht.

Die Beamten fanden die Fläschchen in Plastik eingewickelt und in einer Socke versteckt. Eine Laboranalyse fand in den Proben DNA, die Zheng gestohlen hatte, um seine Forschung in seinem in China ansässigen Labor voranzutreiben und eine Arbeit in seinem Namen zu veröffentlichen.

Der Bostoner FBI-Agent Joseph Bonavolonta sagte bei der Bekanntgabe der Anklagepunkte, dass alle drei Personen „Manifestationen der Bedrohung durch China“ seien.

„Kein Land stellt eine größere, schwerwiegendere oder langfristigere Bedrohung für unsere nationale Sicherheit und unseren wirtschaftlichen Wohlstand dar als China“, sagte er. „Das Ziel der kommunistischen Regierung Chinas ist es, einfach ausgedrückt, die USA als Welt-Supermacht zu ersetzen, und sie brechen das Gesetz, um dorthin zu gelangen.

Originalartikel in Englisch: US Charges Harvard Professor, 2 Researchers With Aiding Chinese Regime / Deutsche Bearbeitung von nmc