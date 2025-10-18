„Wichtiger Sieg“: Bayern gewinnt gegen Dortmund - Verfolger-Trio siegt

Der FC Bayern München hat das Gipfeltreffen der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund gewonnen und seinen Vorsprung in der Tabelle weiter ausgebaut.

Der deutsche Rekordmeister siegte im Heimspiel gegen den bislang ärgsten Verfolger dank der Treffer von Torjäger Harry Kane (22. Minute) und Michael Olise (79.) verdient mit 2:1 (1:0). Der eingewechselte Julian Brandt konnte für den BVB nur noch verkürzen (84.).

Nach dem elften Pflichtspielsieg in der Saison haben die Bayern nun bereits fünf Punkte Vorsprung auf Platz zwei. Der BVB rutschte nach der ersten Liga-Niederlage auf Rang vier ab. Neuer Zweiter ist RB Leipzig, der zu Hause gegen Aufsteiger Hamburger SV mit 2:1 (1:0) gewann.

Im Klassiker ging es umkämpft zur Sache. Foto: Sven Hoppe/dpa

Pokalsieger VfB Stuttgart gewann beim enttäuschenden VfL Wolfsburg mit 3:0 (1:0) und ist nun Dritter. Ex-Meister Bayer Leverkusen setzte sich ebenfalls auswärts beim FSV Mainz 05 mit 4:3 (3:1) durch und liegt zwei Punkte hinter Leipzig auf Rang fünf. Am Abend (18.30 Uhr/Sky) stehen sich die noch ungeschlagenen Bayern und Dortmunder im direkten Duell gegenüber.

Im Tabellenkeller holte der 1. FC Heidenheim trotz eines zweimaligen Rückstandes noch ein 2:2 (0:0) gegen Werder Bremen. Ebenfalls zur Punkteteilung kam es beim 1:1 (0:0) zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Augsburg.

Doppelpack für Baumgartner

Nach anfänglichen Problemen erlöste Christoph Baumgartner (45./50.) die Leipziger mit einem Doppelpack gegen tapfer kämpfende Hamburger, die durch Albert Sambi Lokonga (48.) zwischenzeitlich ausgleichen konnten.

Christoph Baumgartner mit einer Herz-Geste nach seinem Führungstor für Leipzig. Foto: Jennifer Brückner/dpa

Ausgerechnet der Ex-Wolfsburger Tiago Tomas (35.) brachte Stuttgart beim VfL per Kopfballtreffer in Führung. Die Nationalspieler Maximilian Mittelstädt (55.) und Angelo Stiller (80.) erhöhten in der zweiten Hälfte für den VfB.

Die Leverkusener Spieler jubeln über die frühe Führung gegen Mainz. Foto: Torsten Silz/dpa

Kölns Star trifft erneut

In Mainz waren die Gäste aus Leverkusen etwas effektiver und gewannen durch Tore von Doppelpacker Alejandro Grimaldo (11., Foulelfmeter/45.+3), Christian Kofane (24.) und Martin Terrier (87.). Für Mainz trafen Jae-Sung Lee (34.), Nadiem Amiri (71./Foulelfmeter) und Armindo Sieb (90.).

Die Bremer gingen in Heidenheim durch Tore von Marco Grüll (50.) und Jens Stage (69.) zweimal in Führung. Der FCH glich durch Stefan Schimmer (67.) und Jonas Föhrenbach (83.) jeweils aus.

In Köln entwickelte sich eine muntere zweite Halbzeit, in der Kölns eingewechselter Shootingstar Said El Mala (76.) die Augsburger Führung durch Fabian Rieder (54.) egalisierte. (dpa/red)