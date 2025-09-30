5 hilfreiche Hausmittel gegen Mundgeschwüre

In Kürze:

Mundgeschwüre, besser bekannt als Aphten, zählen zu den häufigsten Beschwerden der Mundschleimhaut .

, beeinträchtigen Essen und Sprechen und treten bei Frauen öfter auf als bei Männern. Erfahren Sie, warum das so ist und entdecken Sie effektive Hausmittel, um die Heilung zu beschleunigen – auch wenn Aphten meist von selbst verschwinden.

Dr. Sandip Sachar, ein Zahnarzt mit über 20 Jahren Berufserfahrung in New York, erklärte gegenüber Epoch Times, dass Hausmittel dazu beitragen könnten, die Beschwerden zu lindern, indem sie Entzündungen reduzierten und ein besseres Umfeld für die Heilung schafften.

Was verursacht Mundgeschwüre?

Mundgeschwüre, medizinisch als „orale Aphthose“ bezeichnet, können verschiedene Ursachen haben.

„Wiederkehrende oder schwere Fälle, die nicht innerhalb von zwei Wochen abheilen, können auf einen Nährstoffmangel, eine systemische Erkrankung oder eine Immunschwäche hinweisen“, sagte Sachar.

Weitere Ursachen für Mundgeschwüre können sein:

: Zu wenig Schlaf und Schlafstörungen können ein weiterer Risikofaktor für schmerzhafte wiederkehrende Mundgeschwüre sein. Eine Studie mit mehr als 460.000 Teilnehmern ergab, dass diejenigen, die ausreichend schliefen, ein um 33 Prozent geringeres Risiko hatten, Mundgeschwüre zu entwickeln, als Menschen mit Schlafproblemen. Leichte Verletzungen: Leichte Verletzungen, wie versehentliches Beißen auf die Innenseite der Wange oder Reizungen durch Zahnspangen oder Zahnersatz, können die Entstehung von Mundgeschwüren begünstigen.

„Dies kommt in der ersten Woche nach dem Einsetzen einer Zahnspange und manchmal auch bei Invisalign recht häufig vor“, erklärt der zertifizierte Kieferorthopäde Dr. Thomas Dobie gegenüber Epoch Times. „Diese kleinen Verletzungen beschädigen die Mundschleimhaut, wodurch sich leichter Geschwüre bilden können.“

Nährstoffmangel: Ein Mangel an Vitamin B12, Eisen und Folsäure kann das Immunsystem schwächen und die Gewebereparatur im Mund verlangsamen, sagte Kristin Draayer, staatlich geprüfte Ernährungsberaterin in den USA, gegenüber Epoch Times. Ein niedriger Vitamin-D-Spiegel wird ebenfalls mit einem höheren Risiko für wiederkehrende Mundgeschwüre in Verbindung gebracht.

„Wenn Blutuntersuchungen einen Mangel aufzeigen, kann neben einer Ernährungsumstellung eine kurzfristige gezielte Nahrungsergänzung helfen, aber die langfristige Prävention sollte sich auf eine nährstoffreiche Ernährung konzentrieren“, meint Draayer.

Krankheiten: Häufige Mundgeschwüre können oft ein Anzeichen für zugrunde liegende Gesundheitsprobleme sein, darunter Autoimmunerkrankungen wie Lupus oder Morbus Behçet, entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa oder Zöliakie. Diese Erkrankungen können Entzündungen im Körper, einschließlich im Mund, verursachen.

„Menschen mit Diabetes sind aufgrund einer langsameren Heilung oder Veränderungen im Speichel möglicherweise anfälliger, während Erkrankungen wie Schlafapnoe, die zu Trockenheit in den Mundwinkeln führen, ebenfalls mit bestimmten Geschwüren in Verbindung gebracht werden“, schrieb Dr. Brynna Connor, Allgemeinärztin, gegenüber Epoch Times in einer E-Mail.

Weitere Auslöser: Mundgeschwüre können durch eine Kombination aus alltäglichen und biologischen Faktoren ausgelöst werden. Hormonelle Veränderungen, beispielsweise während der Menstruation, Schwangerschaft oder Menopause, können das Immunsystem und den Speichelfluss beeinflussen und somit die Entstehung von Geschwüren begünstigen. Bestimmte Medikamente, darunter Chemotherapie-, Strahlentherapie-, Schilddrüsen- und Herzmedikamente, stehen ebenfalls im Zusammenhang mit Mundgeschwüren.

Hausmittel, die helfen können

Untersuchungen deuten darauf hin, dass sowohl natürliche Ansätze als auch medizinische Behandlungen zur Linderung von Mundgeschwüren beitragen können.

Eine Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2024 untersuchte klinische Studien, mit mehr als 3.000 Teilnehmern. In 35 Studien wurden natürliche Heilmittel und in 16 Studien medizinische Behandlungen getestet. Beide Ansätze erwiesen sich als schmerzlindernd, reduzierten die Größe und Anzahl der Geschwüre und unterstützten eine schnellere Heilung.

Basierend auf den verfügbaren Erkenntnissen sind im Folgenden einige Hausmittel aufgeführt, die zur Linderung von Mundgeschwüren beitragen können: