Wissenschaftlich bestätigt: Acht kleine Veränderungen, die gegen Depression helfen

Im Jahr 2022 waren in Deutschland 9,49 Millionen Menschen von Depressionen betroffen, was einem Rekord von 12,5 Prozent der Bevölkerung entspricht.

Doch einfache Änderungen im Alltag wie weniger Bildschirmzeit, gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung können helfen, depressive Symptome spürbar zu lindern.

Ergänzend bieten kognitive Verhaltenstherapie und Achtsamkeitsmeditation vielversprechende Wege, um Hoffnung und emotionales Gleichgewicht zu fördern.

Stellen Sie sich Anna vor, eine junge Frau aus Berlin, die jeden Morgen mit einem schweren Gefühl aufwacht, als läge ein unsichtbarer Stein auf ihrer Brust. Sie ist nicht allein. Laut dem Wissenschaftlichen Institut der AOK (WIdO) kämpften 2022 rund 9,49 Millionen Menschen in Deutschland mit Depressionen – ein Anstieg, der die Zahl der Betroffenen auf einen Rekord von 12,5 Prozent hat in die Höhe schnellen lassen. Jahr für Jahr wird die Zahl größer, die Schatten dichter.

Doch in Annas Geschichte und im Leben vieler anderer gibt es Hoffnung. Denn wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass alltägliche Gewohnheiten – wie die Stunden, die wir schlafen, die Zeit vor Bildschirmen, die Nahrung, die wir zu uns nehmen, oder die Bewegung, die unseren Körper belebt – einen überraschend starken Einfluss darauf haben können, wie oft und wie intensiv wir uns niedergeschlagen fühlen.

Im Folgenden finden Sie, wie kleine, bewusste Änderungen im Alltag nicht nur Anna, sondern auch Ihnen helfen können, die dunklen Wolken zu vertreiben und das emotionale Gleichgewicht wiederzufinden.

Weniger Zeit am Handy tut der Psyche gut. Eine Studie in „BMC Medicine“ (Februar 2025) zeigt: Studenten, die drei Wochen lang nur 2 Stunden täglich am Smartphone waren, fühlten sich weniger gestresst, schliefen besser und hatten weniger depressive Symptome. Die Besserung kam schnell, sogar innerhalb weniger Wochen, verschwand aber oft, als die Studenten wieder mehr Zeit am Handy verbrachten.