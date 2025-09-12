Proteine: Der geheime Schlüssel zu einem gesunden Gehirn

Proteine sind weit mehr als Bausteine für Muskeln. Bereits in den frühesten Entwicklungsphasen eines Menschen bilden sie die Grundlage für die Struktur und Funktion des Nervensystems und fördern die kognitive Entwicklung.

Im Erwachsenenalter spielen Proteine eine zentrale Rolle bei essenziellen neurologischen Prozessen. Eine ausreichende Proteinversorgung ist somit unverzichtbar für die Aufrechterhaltung geistiger Klarheit und kognitiver Leistungsfähigkeit.

„Wenn wir nicht genügend Protein zu uns nehmen, riskieren wir, unsere kognitiven Fähigkeiten, unsere psychische Gesundheit und sowohl die kurz- als auch die langfristige Gehirnfunktion zu beeinträchtigen“, sagte Kacy Shea, Fachärztin für funktionelle Diagnostik, Neuronahrungsspezialistin und zertifizierter Coach für Gehirngesundheit, gegenüber Epoch Times.

Struktur und Reparatur von Nervenzellen

„Proteine liefern die Nährstoffe, die unser Gehirn benötigt, um sich zu reparieren, anzupassen und mit zunehmendem Alter leistungsfähig zu bleiben“, so Shea. „Die Neurodegeneration beginnt bereits Jahrzehnte vor der Diagnose, und Protein spielt eine wichtige Rolle dabei, sie abzuwehren.“

Darüber hinaus gilt Protein als stabilisierender Makronährstoff, der dazu beitragen kann, Blutzuckerspitzen nach den Mahlzeiten zu reduzieren und die Insulinregulation zu unterstützen, was den oxidativen Stress senken kann, der mit chronischen Erkrankungen wie Insulinresistenz verbunden ist.

„Dies ist einer der häufigsten Wege zur Neurodegeneration – so sehr, dass die Alzheimer-Krankheit den Spitznamen Typ-3-Diabetes erhalten hat“, erklärte Shea. „Die gute Nachricht ist, dass man diese Faktoren durch die Ernährung kontrollieren kann.“

Mehr Protein für die Gesundheit des Gehirns

Um die Gesundheit des Gehirns zu unterstützen, empfiehlt Shea diese einfachen Möglichkeiten, um die tägliche Proteinzufuhr zu erhöhen:

Stellen Sie Proteine in den Mittelpunkt Ihrer Mahlzeiten: Wenn Sie Ihre Mahlzeiten planen oder auswärts essen, wählen Sie zunächst Ihre Proteinquelle und stellen Sie dann den Rest Ihres Tellers mit Lebensmitteln zusammen, die Ihnen schmecken.

Überdenken Sie Ihre Snacks: Ersetzen Sie zuckerhaltige Müsliriegel oder Chips durch einfache, proteinreiche Alternativen wie hart gekochte Eier, Aufschnitt oder eine Handvoll Nüsse. Wenn Sie Kohlenhydrate bevorzugen, kombinieren Sie diese mit Proteinen.

Reichern Sie Ihre Getreideprodukte an: Kochen Sie Reis oder andere Getreideprodukte in Knochenbrühe statt in Wasser, um Proteine und darmfreundliche Nährstoffe hinzuzufügen, ohne Ihre Routine zu ändern.

Fügen Sie Ihren Getränken Proteine hinzu: Rühren Sie morgens Kollagenpeptide oder Proteinpulver in Ihren Kaffee oder Matcha und abends in Ihren Kräutertee oder Ihre heiße Schokolade, um sich eine beruhigende, proteinreiche Leckerei zu gönnen.

Für Veganer ist es wichtig, eine Vielfalt an pflanzlichen Proteinen in größeren Mengen zu sich zu nehmen, um alle essentiellen Aminosäuren zu erhalten. Da die meisten pflanzlichen Proteine nicht alle essentiellen Aminosäuren enthalten, empfiehlt Shea, verschiedene Quellen wie Bohnen und Getreide zu kombinieren, um die Lücken zu füllen.

„Am besten ist es, sich anzugewöhnen, über den Tag verteilt gleichmäßig Proteine zu sich zu nehmen, damit Sie mühelos den sich ständig ändernden Bedarf Ihres Körpers decken“, sagte sie.